López Obrador buscará nuevamente reducir salarios máximos de funcionarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará otra iniciativa para reformar el artículo 127 constitucional para establecer con mayor claridad que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.



En su ya tradicional conferencia de prensa, López Obrador lamentó que a pesar de que la Constitución ya establece dicho principio, ministros, consejeros electorales e integrantes de organismos autónomos se ampararon para evitar reducir sus percepciones.



“Antes de que yo me vaya, no es amenaza, ni siquiera advertencia, es un compromiso que tengo: voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro, porque no debería de proceder el amparo”, recalcó el titular del ejecutivo Federal a la vez que adelantó que aún tiene varias iniciativas pendientes de enviar.



Posteriormente fue consultado sobre el avance del Sistema Nacional Anticorrupción, creado durante la administración federal pasada, López Obrador refrendó que una de las premisas de su gobierno es el combate a la corrupción, pero afirmó que dicho sistema “se creó en plena corrupción para simular que se iba a aprobar la corrupción”.



Expresó, además, su desconfianza a este tipo de organismo y, tras compararlo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o los creados para promover la competencia económica y el combate a los monopolios, indicó que son estructuras que cuestan hasta mil millones de pesos al año, y “no se necesita ese aparato, ha servido para ocultar información, y así como ese muchos otros”.



Reprochó que cuando se aprobó el sistema nacional anticorrupción no se dieron cuenta que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción, “imagínense si no fue una vil simulación”.



“No voy a promover eso, nunca estuve de acuerdo con eso, no creo que eso ayude”, subrayó al insistir que existen ya instituciones suficientes y “no lo veo necesario, considero que es una duplicidad de funciones, es seguir agrandando el aparato burocrático, que el presupuesto en vez de llegarle a la gente se quede en el gobierno como era antes, el gobierno estaba ensimismado, la mayor parte del presupuesto era para mantener al gobierno, era un gobierno mantenido, corrupto y bueno para nada”.



Finalmente, llamó a revisar los medios informativos para registrar cuántas veces se habló de corrupción con anterioridad, o si hubo críticas cuando Felipe Calderón compró el avión presidencial, para el cual se destinaron mil millones de pesos para el hangar presidencial, mismo que hubiera dejado de funcionar si hubiera continuado el proyecto del aeropuerto de Texcoco.