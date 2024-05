Lamenta AMLO muerte de candidata en Chiapas, pero defiende cifras de homicidios

En la conferencia mañanera que este viernes 17 de mayo fue realizada desde Puerto Chiapas, en Tapachula, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el homicidio de la candidata del Partido Popular Chiapaneco en el municipio de La Concordia, así como al menos otras seis personas muertas en un ataque armado.



A pesar de lo anterior, aseguró que Chiapas ocupa los últimos lugares en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Mostró una gráfica en la cual la entidad aparece en el lugar 31, solo detrás de Ciudad de México.



Sobre el atentado contra de Lucero Esmeralda López, sucedido la noche del jueves en una gasolinera del ejido La Independencia, expresó su consternación porque en el suceso también falleció su “hermanita”.

El mandatario aceptó que hay problemas de inseguridad en la zona de La Concordia, Chicomuselo y Frontera Comalapa, por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.



HABRÁ RESULTADOS



Prometió que antes de que concluya su gestión, en unos cuatro meses, habrá resultados en materia de seguridad en esa franja muy cercana a la frontera con Guatemala.



“En los últimos meses, todavía ayer, ha habido enfrentamientos en Chiapas, lamentablemente han causado la pérdida de vidas humanas. Ayer asesinaron la candidata de un partido en La Concordia, y en esa región, últimamente ha habido varios enfrentamientos, de Motozintla para arriba, Frontera Comalapa, Chicomuselo, esa región…”



De acuerdo a la información que tenemos, se están enfrentando ahí dos grupos, ya la Sedena está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo.



“En materia de seguridad en Chiapas eso es lo que más me preocupa como Presidente, pero al mismo tiempo quiero expresar que en cinco años no hemos tenido problemas de inseguridad graves en Chiapas. Y como a lo mejor dudan de lo que estoy diciendo me gustaría que se mostraran los datos”, dijo, para luego exponer las gráficas.