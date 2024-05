Xóchitl Gálvez dice que la comunidad LGBT será parte de su gabinete

Xóchitl Gálvez , candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, afirmó durante un evento con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), será parte de su gabinete en caso de llegar a Palacio Nacional.

“En mi gobierno haremos todo lo necesario para terminar con la discriminación hacia las poblaciones LGBT, discriminación que todavía subsiste en el ámbito laboral, educativo, político, económico y también decirles que ustedes van a ser parte de mi gobierno o en puestos de primer nivel.

“Ustedes serán parte del gobierno, pero también serán parte de darle seguimiento a lo que me dijiste, aquí no hay cheques en blanco y yo no quiero que me den cheques en blanco”, indicó Gálvez Ruiz en medio de aplausos.

Expuso que este grupo social no es homogéneo, ni monolítico, e indicó que la coalición que la respalda está consciente de defender los derechos de las minorías, y dijo que el PAN siendo un partido conservador tiene activistas de este sector, como Mike Peñaflor, exsecretario de Acción Juvenil.

“Como lo dije claramente aquí, Love is Love, y yo todo mi trabajo para que se elimine cualquier forma de discriminación, de transfobia, de lo que sea que implique odio hacia la comunidad LGBT, que tengan todos sus derechos plenos reconocidos, ese es el trabajo de una presidenta, y lo voy a hacer”, dijo luego de firmar un compromiso por los derechos de este grupo social.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante la concentración de la Marea rosa el próximo domingo se mantenga izada la Bandera Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Vamos a terminar con esa cultura de odio que no nos ha hecho ningún bien. Y bueno, quiero agradecer porque hay que ser agradecida, no debería haber sido motivo, pero sí le agradezco al presidente de la República que nos deje la Bandera nacional el próximo domingo.

“No debería ser una petición, pero se había quitado la bandera y ya ayer se comprometió en que estará en esta gran marcha de los ciudadanos”, comentó al inicio de su discuro.

Xóchitl Gálvez dijo que desearía cerrar su campaña electoral el miércoles 29 de mayo en su pueblo natal, Tepatepec, en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, a fin de recordar una niña mestiza de origen otomí, será la próxima presidenta de México.

“Si pudiera yo, me iría a mi pueblo, con mi familia, con la gente que quiero, ojalá me dé la agenda, pero yo quisiera acabar ahí, ahí donde empezó todo, donde hace 44 años salí buscando un sueño, entonces ahí sería el lugar. Bueno, va a haber como 20 cierres (de campana)”, dijo en entrevista posterior.

