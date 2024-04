Pese a las ausencias, América irá con su mejor once ante NE Revolution

América se encuentra listo para su partido de Ida en los Cuartos de Final de la Concacaf Copa de Campeones en contra de New England Revolution.

Los azulcremas reconocieron la cancha del Gillette Stadium, tuvieron una última práctica y confirmaron el once que jugará este encuentro, mismo en el que resaltará la ausencia de Julián Quiñones, quien a decir del técnico André Jardine, sabe aparecer en estas instancias, pero buscarán lo mejor disponible para sustituirlo.

Construimos un elenco con muchos buenos jugadores, con una pelea dura para jugar cada semana, no hay ningún jugador titular indiscutible, hay una pelea muy buena para todos.

«Quiñones construye su importancia, en partidos decisivos siempre pareció, a partir del momento que no está, estará otro que puede ser decisivo. Mi papel, mi forma de encarar siempre es mirar al que está, al que puede contribuir. Es un elenco que da muchas opciones, mañana el 11 es capaz de representar al América de la forma que merece”, expresó.

Los que sí hicieron el viaje a Boston fueron Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, quienes a decir del técnico americanista, tienen el alta médica, por lo que están listos para jugar ya sea de titulares o como revulsivo en algún momento del juego si es que así lo considera.

«Sí, todos los que están son disponibles para el juego, por el departamento médico están aptos para jugar. Si juegan durante el juego, se verá cada situación, es particular, todos aptos excepto Quiñones, el resto estamos. No me conviene adelantar nada, pero adelantó que todos están disponibles, algunos para inicio y otros para minutos en el juego”, mencionó.

Finalmente, el entrenador brasileño resaltó las virtudes de su rival en turno sobre todo en ofensiva y vislumbró un duelo complicado por la relevancia que implica para los Revs, que en la MLS marchan en el último lugar de la Conferencia Este al haber perdido cuatro de cinco partidos.

Por: Excélsior