Critica Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez por gastar 37 mdp en encuestas a modo

Al reunirse con estudiantes de la Universidad Panamericana de Guadalajara, Jalisco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez criticó a la aspirante de oposición Xóchitl Gálvez de haber gastado 37 millones de pesos en la encuesta que la pone arriba en las preferencias electorales.

El emecista respondió a un estudiante que le cuestionó sobre la recomendación que le hizo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en relación a que declinara porque MC lo único que está buscando es dividir el voto en favor de Morena.

“Se publicó, que tu candidata le da 37 millones a la empresa de encuestas que la pone en tercer en primer lugar, 37 millones, yo no tengo dinero para pagar encuestas de donde, un medio que de hecho apoya tu candidata que es Reforma publicó que hay Jalisco estamos arriba y jóvenes estamos casi 10 puntos arriba, que nuevo León igual que en Guanajuato igual, Estado de México igual de Zacatecas que es mi estado busca igual en Campeche igual, Sonora igual Nayarit igual Colima igual más bien dime en qué lugar va ganando el PRI y el PAN”, indicó.

El joven estudiante también le hizo saber al aspirante del partido naranja, que varios de los jóvenes ahí presentes votarían por Xóchitl Gálvez ya que el emecista solo es famoso por una canción que circula en las redes sociales.

Máynez aseguró que los jóvenes no solo lo siguen por una canción, sino porque saben que es el único candidato que ha publicado un libro con su visión de país, y que habla de propuestas no sólo en los debates sino en TikTok, en Instagram, Facebook, Twitter que, “somos los que hemos puesto en el centro temas que no se trataban como los derechos de las mujeres, como la despenalización de la marihuana, como el medio ambiente, como la gentrificación, como la vivienda social, como los derechos de las niñas y los niños”.

“Lo que han logrado los jóvenes no tiene nada más que ver con una canción pero te invito a ver lo de la canción de otra manera, imagínate que una persona el día más importante de su vida, esa persona pone la canción de un político que es candidata a presidente, tú crees que poner una canción de Alito en su boda o una canción de Morena en su boda por qué poner una canción de nosotros, por lo que representamos, como hemos hecho las cosas porque yo a diferencia de Alito que no puede ver a la gente de Campeche los ojos a ti te respeto y a todas las personas los puedo ver de frente a los ojos porque nunca les he fallado”, enfatizo.

Entrevistado al término del encuentro, el abanderado del partido naranja se refirió a la marcha por la democracia convocada para el 19 de mayo, y que se ha dicho que la encabezará la candidata del Prian calificó como una traición para quienes consideraron que ese era un esfuerzo ciudadano y lamentó el papel que juega Claudio X González por defender las pluris de Alito y de Marko.