Claudia Sheinbaum celebra reconocimiento a su trabajo como jefa de Gobierno de la CDMX

’La Ciudad de México por nuestra gestión recibió un premio de Singapur, un premio internacional, entre todas las ciudades, se llama Lee Kuan Yew World City Prize 2024’’, así celebró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) el reconocimiento que se le ha otorgado a la capital del país por el desarrollo logrado en su tiempo como Jefa de Gobierno, esto durante un diálogo con medios de comunicación desde Campeche.

’’Las razones fueron el internet gratuito, los PILARES, las universidades, la atención a la movilidad, el trabajo que desarrollamos en la ciudad. Por constituir una de las ciudades más resilientes’’, destacó.

Ante la prensa, Claudia Sheinbaum expuso algunas de sus propuestas para seguir desarrollando a todos los estados de la República, y en esta ocasión, particularmente para Campeche, replicando la forma de gobierno de la 4T, la cual permitió que hoy la Ciudad de México sea reconocida por su crecimiento en diferentes materias.

En este sentido, enfatizó que una de las grandes prioridades de su gobierno al llegar a la Presidencia será apoyar al estado de Campeche, pero en específico al municipio del mismo nombre, para dar solución a problemáticas recientes como lo es el desabasto de agua, el cual puntualizó se ha incrementado derivado de las malas administraciones municipales.

’’Lo que no puede seguir habiendo es la corrupción, Campeche es uno de los estados que más agua tiene de todo el país, no hay un problema de abastecimiento, el problema es de infraestructura y cuando los recursos no se destinan a lo que deben ser, falta de transparencia en la utilización de los recursos (del gobierno municipal), entonces tenemos los problemas que tenemos ahora, donde casi una tercera parte de la ciudad no tiene agua potable’’, puntualizó.

Por lo anterior, hizo un llamado a que este 2 de junio se vote a favor de los candidatos de la 4T, pues garantizó que solo de esta forma se podrá tener un trabajador coordinado entre federación, estado y municipio para dar solución los problemas en el uso de este recurso.

’’Hay que votar por Morena (…) Vamos a apoyar, por su puesto, a la gobernadora y a la próxima alcaldesa para resolver los problemas de agua’’, agregó.

Asimismo, reiteró que el apoyo para todo el estado seguirá siendo una realidad en la segunda etapa de la 4T, pues seguir viendo al sureste mexicano, — como lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador —, continuará en los objetivos prioritarios.

