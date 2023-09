Paul McCartney anuncia segundo concierto en México; fecha, boletos y todo lo que debes saber

Hay buenas noticias para todos los fans de Paul McCartney, ya que tras el sold out del primer concierto que anunció en México, el exBeatle dio a conocer que añadió una fecha más para que todos sus fans que no habían conseguido boletos no se pierdan la oportunidad de verlo en vivo.

Por medio de sus redes sociales, Paul McCartney dio a conocer a buena noticia para todos aquellos que pensaron que no lo verían. A continuación, te contamos todo lo que debes saber de su concierto.

El músico informó que tras agotarse los boletos del 14 de noviembre en el Foro Sol, abrió una nueva fecha, por lo que su segundo concierto se realizará el 16 de noviembre a las 9:00 PM.

Si estás interesado en ir al concierto de Paul McCartney que forma parte de su gira Got Back Tour, te contamos que la preventa Citibanamex se realizará este 7 de septiembre a las 2:00 PM en Ticketmaster. Recuerda que en esta venta solo participan aquellos que tengan tarjeta de este banco.

Por otra parte, quienes no cuenten con una tarjeta de dicho banco, podrán comprar sus boletos en la venta general que será el 8 de septiembre a las 2:00 PM en Ticketmaster.

Pero los primeros en poder comprar sus boletos serán aquellos que tengan acceso a la venta para fans que se realizará el 5 de septiembre a las 9:00 AM en Ticketmaster.

Por: Excélsior