Debate de altura, protagonizan candidatos a la gubernatura

Un debate de altura, sin ataques personales ni descalificaciones, así como un manojo de propuestas, fue el que se vivió la tarde – noche de este domingo desde los estudios de Canal 10, al Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez.

En este Primer Debate rumbo a la gubernatura de Chiapas fue evidente la experiencia política de Eduardo Ramírez Aguilar, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, ante Olga Luz Espinosa Morales, de la alianza «Fuerza y corazón por Chiapas” y Karla Irasema Muñoz Balanzar, del Partido Movimiento Ciudadano.

CON RESPETO

El puntero en las encuestas, Eduardo Ramírez, fue respetuoso con la intervención de las dos aspirantes, al grado que consideró inédito estar participando ante dos mujeres.

El primer ejercicio organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y moderado por los comunicadores, Karina Toalá y Miguel Ángel Osio, transcurrió sin contratiempos y con bastante fluidez.

Durante en el foro del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía se abordaron cuatro temas: Desarrollo Económico, Seguridad y Justicia, Desarrollo Social y Sociedad.

RAJA POLÍTICA

Fue en el tema seguridad donde la postulada por PAN, PRI y PRD, la diputada federal Olga Luz Espinosa, trató de sacar raja política al criticar la seguridad en México y en zonas de Chiapas.

“Este 2 de junio los chiapanecos vamos a tener la decisión de nuestras vidas. Vamos a decidir si queremos continuar con la inseguridad y la falta de medicinas. Vas a poder decidir si quieres un cambio de a deveras”, dijo, tras criticar la percepción de inseguridad en lugares como Tapachula y cuestionar los salarios que reciben policías, en comparación con los Servidores de la Nación.

Al respecto, Eduardo Ramírez, planteó crear una especie de policía de élite con mando único, así como duplicar el presupuesto para la seguridad.

“Vamos a redoblar el presupuesto para seguridad pública, todos los delitos que son competencia del estado nos vamos a encargar con la Fiscalía del Estado para darle con todo a este tipo de delitos.Vamos a crear la policía metropolitana, vamos a recuperar vecino vigilante, padre vigilante, vamos a fortalecer el mosaico social.Me haré responsable de tu seguridad, a ti chiapaneco que me estás viendo. Voy a trabajar de manera conjunta para entregarte resultados.No me voy a escudar en que son delitos de otra naturaleza, y voy a coordinarme con las fuerzas armadas, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, no los voy a a abandonar”, expresó.

CONOCIMIENTO DE CAUSA

Karla Muñoz, quien se presentó como una enfermera de profesión, también cuestionó, dijo, la falta de seguridad y justicia, aunque sus propuestas resultaron un tanto superficiales.

Aseguró que conoce las carencias de Chiapas porque las ha vivido y nadie se las ha contado.

En la sede del Debate, estuvieron presentes, entre otros invitados, las consejeras y consejero electorales, María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional, Sofía Martínez De Castro León, Edmundo Henríquez Arellano, Teresa se Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Está Mendoza Ledesma.