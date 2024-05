Sheinbaum insiste en omitir informe sobre falta de mantenimiento en el Metro

Al cumplirse tres años del colapso en la línea 12 del Metro, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD dijo que Claudia Sheinbaum insiste en omitir la información que proporcionó la empresa DNV respecto a la falta de mantenimiento en dicha línea del Sistema de Transporte Colectivo.

En entrevista, señaló que la ahora ex jefa de gobierno no quiso investigar a la entonces directora del Metro Florencia Serranía.

“Ella omite, no acepta que esa línea se cayó por fallas en el mantenimiento y creo que eso está mal, porque jamás llamó a declarar a la entonces directora del Metro, la encubrió por una sencilla razón, porque era su amiga”, afirmó.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México pidió una investigación independiente respecto al hallazgo de las madres buscadoras en un predio ubicado entre Tláhuac e Iztapalapa, donde se presume que había restos humanos.

Dijo que en este caso hay prisa para evitar que el tema no trascienda y pueda involucrar al gobierno local.

“A mí me parece que tienen una prisa por zafar a cualquier posibilidad de la candidata, en ese sentido, pues yo creo que ojalá entre un tercero organismo independiente, investigue qué es lo que esta pasando con esa posible fosa, en ese sentido no me quedaría con la declaración de la fiscalía,”, señaló.

Ante la polémica que se ha generado por las encuestas, Xóchitl Gálvez señaló que hay un voto oculto y que confía en ganar el 2 de junio.

Afirmó que los ciudadanos no le van a decir a las encuestadoras, por quien votará en la elección presidencial.

“Estoy convencida que hay un voto oculto, lo vamos a ver el 2 de junio, no coman ansias, voy a ganar el 2 de junio porque la gente está harta de la inseguridad, está harta de las mentiras, esta harta del abandono del campo, está harta del abandono de la salud, lo veo en la calle, lo siento” indicó.