‘No tengan miedo, esta semana vamos a rebasar a Sheinbaum’: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia por el PAN, PRI y PRD, hizo un llamado a salir a votar sin miedo el próximo 2 de junio.

Desde la ciudad de Colima, Colima, donde este domingo realizó una gira de trabajo, pidió cuidar las casillas y defender cada sufragio, porque aseguró que conforme avanza y encabeza las encuestas, llegan y vendrán más amenazas en su contra.

“Y viene el 2 de junio. ¡Vamos a ganar! No tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo. ¡Yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder, ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a Sheinbaum. Los necesito el 2 de junio ¡Morena se va a ir! ¡Vamos a construir un país unido, sin odio, sin división!”, afirmó Xóchitl Gálvez.

Posteriormente, durante una entrevista denunció el clima de violencia que está afectando a las candidatas y los candidatos de la oposición.

Añadió que el partido Morena está desesperado y sugirió que el extitular del Cisen, Eugenio Imaz, está involucrado.

“Entonces, pues la gente quiere que se vayan y ellos van a volverse súper agresivos el mes que viene. Yo lo viví en Hidalgo, esa historia ya la conozco, dicen que anda por ahí el hermano de (Carlos) Ímaz metido en esto, el que era del CISEN y él le entiende muy bien a todo este tipo de violencia hacia los candidatos”, indicó.

Por otra parte, la candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, se comprometió a que durante su gobierno regresará el dinero de las Afores que no se ha reclamado y que ahora el Gobierno enviará al Fondo de Pensiones del Bienestar.

“¡Vamos a defender las Afores! Estos señores se quieren robar el dinero de los de 70 años y más, muchos de ellos no saben que tienen ese dinero ¿Saben qué? Nosotros vamos a buscar a sus familias para entregarlos, porque ese dinero le pertenece”, sostuvo.

