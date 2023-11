Javier Milei gana las elecciones presidenciales en Argentina; oficialismo reconoce la derrota

El candidato ultraderechista Javier Milei, ganó las elecciones presidenciales de Argentina tras reconocer su derrota el candidato oficialista Sergio Massa durante su mitin de campaña.

Afirmó que felicitó a Milei por el resultado, aún sin darse los resultados oficiales de la Cámara Electoral de Argentina.

«Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo por qué es el presidente que la mayoría ha elegido para gobernar por los próximos 4 años» […] «Milei y (el presidente) Alberto Fernández tienen que poner en marcha la transición desde mañana […] a patir de mañana, la responsabilidad es de Milei».

Milei obtuvo el 55.95% de los votos frente al 44.04% de Massa, con el 86.89 por ciento computado, una diferencia de casi 12 puntos porcientuales. Irascible, franco, espontáneo, el economista ultraliberal se dio a conocer gracias a la vehemencia de sus diatribas económicas y rompió el molde del bipartidismo político argentino en los foros de televisión hasta alcanzar la Presidencia este domingo con la promesa de la dolarización.

Con declaraciones en contra de la «casta política parasitaria y chorra (ladrona)», el libertario convenció a más de la mitad de los argentinos de «dinamitar» el Banco Central, reducir el tamaño del Estado y recortar el gasto público.

La investidura de Milei, un economista de 53 años, será el 10 de diciembre, para un periodo de cuatro años… y en su caso, una reelección imediata.El comando de campaña de Milei se llenó de seguidores que cantaban su lema «la casta tiene miedo» en alusión a la clase política, y también «Argentina sin Cristina» y «que se vayan todos, que no quede ni uno solo».

