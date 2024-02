Estadio Azteca recibirá inauguración del Mundial 2026; existe ‘malaria’ sobre el Tri

El Estadio Azteca fue la sede elegida por FIFA para albergar la inauguración del Mundial 2026, encuentro que se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026; de las seis ocasiones previas, el Tri nunca ganó el partido inaugural de la Copa del Mundo.

De esta forma, la Selección Mexicana estará disputando un nuevo partido inaugural en México, ya que en 1970 jugó el primer encuentro de la justa ante la Unión Soviética, contra quienes empataron sin anotaciones en el Coloso de Santa Úrsula.

En 1986, el encuentro inaugural del Mundial fue entre Bulgaria e Italia, quienes llegaban como actuales Campeones del Mundo.

El primer partido en la historia de los Mundiales (1930) lo disputarían Francia Vs México en el Estadio Pocitos de Montevideo, sin embargo, de manera simultánea, se llevó a cabo el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica; el Tri cayó 4-1, mientras que el conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ venció 3-0 a los europeos.

Fue hasta 1950 cuando la Selección Mexicana volvería a estar en el primer partido de la justa. En este encuentro, se enfrentaron ante Brasil, donde la ‘Scratch’ venció con facilidad (4-0) al conjunto entonces dirigido por Antonio Carbajal.

Para 1954 la historia no cambiaría demasiado, ya que el Tri se mediría ante Brasil, cayendo por goleada (5-0); cabe señalar que de manera simultánea se disputaron los encuentros entre Francia Vs Ginebra, Austria Vs Escocia y Uruguay Vs Checoslovaquia.

Por tercera ocasión, la Selección Mexicana enfrentaría a Brasil en el partido inaugural de la Copa del Mundo (Chile 1962), cayendo 2-0 ante los sudamericanos; como era costumbre en aquella época, se jugaron al mismo tiempo distintos partidos, donde: Uruguay venció a Colombia, Chile a Suiza y Argentina a Bulgaria.

Por: Excélsior