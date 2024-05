Pumas vence en penales a Pachuca y se cita con Cruz Azul en Liguilla

Los Pumas de la UNAM sufrieron para conseguir su boleto a Liguilla y a pesar de jugar por más de una hora con un hombre menos, vencieron 5-3 en la tanda de penales a los Tuzos de Pachuca, quienes arrancaron con cuadro alternativo y ahora buscaran el último boleto a la fase final cuando reciban a los Rayos de Necaxa en la cancha del Estadio Hidalgo.Pese a no salir con su habitual once titular, los Tuzos buscaron aprovechar la localía y fueron los primeros en dar avisos de gol con disparos de Luis Rodríguez y Roberto de la Rosa, quienes desde afuera del área se animaron a sacar potentes disparos, no obstante, sus intentos fueron contenidos por el arquero felino, Julio González, quién se mantuvo firme ante los impactos.Por su parte, los del Pedregal buscaban crear peligro con base en descolgadas a velocidad, sin embargo, el panorama cambió totalmente antes de la primera media hora, luego de que el zaguero brasileño, Nathan Silva, se hiciera acreedor al tarjetón rojo luego de golpear con el codo sobre el rostro de Sergio Aguayo, acción que causo confusión por el juez, Adonaí Escobedo, quién tuvo que ser ayudado por su abanderado para mostrar la expulsión al defensor carioca.La polémica arbitral tuvo su segunda aparición 15 minutos más tarde, cuando el lateral hidalguense, Luis Rodríguez, vio la segunda tarjeta roja de la noche luego de un aparente tallón en contra de César Huerta, pero una posterior revisión en el VAR por parte de Escobedo terminó por echar atrás la decisión en contra del ‘Chaka’ Rodríguez.Para la segunda mitad, los blanquiazules no dejaron escapar más el tiempo y su estratega, Guillermo Almada, echo mano de su banca con elementos como Oussama Idrissi y Salomón Rondón, quienes vieron actividad 48 horas después del enfrentamiento ante América.Con un hombre menos, los universitarios apostaron por las jugadas a balón parado en búsqueda de su pase a Cuartos de Final, y estuvieron cerca de conseguir el ansiado gol, no obstante, la de gajos se negó a entrar luego de una serie de rebotes en el área tuza.Para la recta final, las emociones mantuvieron en el filo de su butaca a la afición, pues un por partida doble el goleador venezolano, Salomón Rondón, parecía ponerse el traje de héroe al anotar en dos ocasiones el gol del pase para Pachuca, sin embargo, dos apretadas revisiones del VAR, terminaron por apagar la fiesta en el Estadio Hidalgo para conocer al séptimo invitado a la fase final en la ronda de penales.Ya desde el manchón penal, el arquero felino, Julio González, encaminó el pase de los suyos al atajar el segundo disparo de Tuzos en los pies Alan Bautista, quién fue el único ejecutor en errar su ocasión.El gol definitivo cayó gracias a Robert Ergas, quién con un disparo raso selló el tercer duelo en Liguilla, cuando los Pumas de la UNAM se vean la cara en Cuartos de Final ante Cruz Azul.Por: Excélsior