La Feria: Alzar, limpiar y aclarar

Sr. López

Allá en Toluca, siete tías-bisabuelas de este menda, las siete señoritas, heredaron de sus papás la casona colonial en que nacieron (y murieron, de una en una, claro), en pleno Centro y que con los años valía una fortuna. Las santas señoritas, legaron cada una, su séptima parte a los sobrinos de su preferencia, quienes a su vez testaron en favor de sus hijos y para cuando este su texto servidor heredó, resultó que le tocaba la tercera parte de la quinta parte de la novena de un señor que nadie sabía quién fue. Y francamente, ir a reclamar la 945ava parte de la casona no valía ni el telefonazo a un abogado. Se la quedó el gobierno. Mejor.

Es de no creerse que a estas alturas, en varios sitios de internet -incluso de universidades de las muy seriecitas y diarios de prestigio-, haya tanta información enredada o equivocada sobre cómo debemos votar para que nuestro voto cuente y no se anule.

No entremos en la casuística de todas las maneras (increíbles), como la gente vota. Si le interesa, busque por su cuenta el ‘Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos’, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/164729/CGex202402-15-ap-2-a4.pdf, en las páginas 29 a 41, para que no batalle (es hasta divertido enterarse de lo que es capaz la raza con crayola… bueno).

Se refiere su texto servidor, en particular, a la elección presidencial, pero lo que le cuento, vale para las demás. Empecemos por el final:

Primero: si usted vota por una candidata tachando o marcando claramente, UN solo recuadro de la boleta, obviamente su voto vale (don Álvarez, usted siga haciéndole publicidad a su pasta de dientes).

Segundo: las dos candidatas a la presidencia de la república, van en coalición de tres partidos cada una (don Álvarez, usted, calladito, sonría, sonría), y no va a faltar quien decida tachar dos o los tres recuadros de los partidos en coalición de la candidata de sus amores: vale, no se anula. Cuenta como UN voto para la candidata, eso sí, no crea que se multiplica por el número de taches.

Sin enredar: mientras sea la misma candidata, puede marcar uno, dos o los tres recuadros en que aparecerá en las boletas (que ya se imprimieron, SIN recuadro para las coaliciones, sino solo con el nombre de cada una de las dos candidatas en tres recuadros, uno por cada uno de los partidos que se coaligaron para sus candidaturas; y cuando vea la boleta no piense mal: los partidos aparecen según su antigüedad, por eso Morena va al final).

(Otra cosa es cómo se reparten los partidos coaligados ese voto compartido, pero eso no importa tanto, es tarea del INE el correcto reparto de votos, bien vigilados por los representantes de los partidos, pero si es usted detallista, puede encontrar cómo se hace en https://ayuda.ine.mx/2021/informate/assets/docs/Votaciones/Votos_en_Coalicion.pdf).

(También importa un reverendo y serenado cacahuate, comentar qué pasa con los votos de los aferrados que usen el recuadro de candidato no registrado -candidato independiente le decimos-, porque en resumidas cuentas es un voto igual a una bufanda en Acapulco: absolutamente inútil).

La versión equivocada de que tachar dos o tres recuadros (de la misma candidata, esto es, de su coalición), anula el voto, puede deberse a dos cosas; una, que en la boleta se indica claramente al elector “Marque el recuadro de su preferencia”, y así, en singular, pues es uno; y dos, que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 291, dice:

Inciso a: “Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en UN SOLO CUADRO en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior”; y en el inciso b, dice: “Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada (…)”. (Las mayúsculas las puso este menda, no están en el texto de la ley).

El chiste está en leer despacito donde pone: “atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior”; porque ese párrafo del artículo 290, es muy claro:

“Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. (Numeral reformado DOF 02-03-2023)”. Más claro no canta un gallo (no, lo del gallo no lo dice la ley, no sea así).

Para decirlo más claro: si vota por Xóchitl Gálvez o la candidata del Presidente, puede hacerlo tachando solo una vez donde aparece su nombre o en los demás recuadros de la coalición que la postula. Su voto vale, no se anula. No haga caso a versiones de algunos diarios ni algunas universidades privadas que uno supone son muy cuidadosas en lo que dicen y resulta que no. Y que le quede claro: si vota marcando más de un recuadro, el INE reparte el voto entre los partidos.

Otro asunto muy diferente es aconsejar cómo votar porque hay quien sí quiere elegir a doña Xóchitl, pero nomás no traga al PRI, al PAN ni al PRD… si es su caso, tache los tres y hágales la travesura de que ninguno se lleve el voto completo de usted. En lo personal, este tecladista tachará un solo recuadro, pero cada quién.

Lo que en esta elección es mucho muy importante entender, es que por encima de la elección de Presidenta, lo vital es elegir diputados federales y senadores.

El Congreso es esencial si no queremos que tengan mayoría (ni simple, ni la mitad más uno), legisladores de Morena & Cía., que no le mueven a las iniciativas ni una coma y doña Sheinbaum nos imponga los caprichos que ya mandó al Congreso el actual huésped de Palacio y nos quedemos sin Poder Judicial ni INE ni país. Es en serio.

Esta vez, solo esta vez, hay que votar parejo por la oposición, por doña Xóchitl y legisladores que sí legislen. México sí está en riesgo y hay mucho que alzar, limpiar y aclarar.