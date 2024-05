Ensalada de Grillos: Los tiempos cambian

Ciro Castillo

Tuve la oportunidad de conversar en días recientes con Gilberto de los Santos Cruz integrante de los Diálogos por la Transformación, foros, a su vez, coordinados por Juan Carlos Gómez Aranda, quien ha realizado una puntual labor para que el candidato a la gubernatura Eduardo Ramírez, escuche el clamor ciudadano y lo aterrice en un plan de gobierno.

Además de reflexionar respecto de este ejercicio de consulta a diversos sectores ciudadanos y ese plan de gobierno, conversábamos del vuelco que ha dado la política en México.

En los tiempos que él estuvo al frente del PRD, por ahí de finales de los años 90 y principios de los 2000, la izquierda estaba en manos del partido del sol naciente (así le decían).

Hoy, 24 años después, el PRD está convertido en una especie de cascarón que aporta muy poco a la coalición con el PAN y el PRI, pero además las “izquierdas” han sido acaparadas por Morena, donde efectivamente hay personajes que siempre han militado en la izquierda, además de uno que otro colado con los que muchos no iríamos ni a la esquina.

¿Qué le pasó a este organismo político que, en su momento, inclinaba la balanza en estados como Chiapas? Por supuesto que le pasó como a muchos otras instituciones, incluso empresas; las disputas internas (tribus les llamaban en el PRD) lo hicieron pedazos.

Ahora el PRD da una especie de “ternurita” aliándose con el PAN y el PRI, quienes antes fueron sus peores enemigos.Apenas y puede postular candidatos y candidatas en estados como Chiapas donde Olga Luz Espinosa, la diputada federal con licencia, no tiene la mínima posibilidad de ganar y, al contrario, parece que estuviera formando parte de una “obra de ficción”, además de que su floja participación le resta legitimidad al triunfo que se avizora de Eduardo Ramírez Aguilar.

¿Qué pasó entonces con el PRD? Casi lo mismo que con el PAN y el PRI. Se alejaron de las necesidades de la población, de la gente, “del pueblo”, y se dedicaron a velar por sus intereses personales.

Ahora, arman una coalición que es como juntar agua y aceite, pero no solo ello, se convierten en carga para una candidata presidencial como Xóchitl Gálvez, que no es mala, pero en política no siempre ganan los mejores…

Baños de pueblo

Y a propósito del senador con licencia, Eduardo Ramírez, el experimentado Gilberto de los Santos, maestro nacido en Pijijiapan, considera que el comiteco ha logrado bañarse de pueblo.

Hace unos días, el colmilludo Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado que se retirará de la política en cuanto termine su gestión recomendó a los que ahora buscan cargos de elección popular mancharse los zapatos.

Consideró que herramientas modernas como las redes sociales funcionan; sin embargo, lo mejor sigue siendo andar a ras de suelo.

ERA, como ahora se conoce al aspirante a al gubernatura, tuvo la ventaja de que siempre se mantuvo activo y consiguió que la gente lo identificara.

Además, hemos escrito, y en ello coincide Gilberto de los Santos, el comiteco tiene la particularidad de que sí viene desde abajo, a diferencia de cierta clase política que se mantiene porque pertenece a determinadas familias.

Señaló que ERA, quien logró convertirse como ningún otro chiapaneco en presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es bien recibido en cada municipio en el que se presenta.

Hay, agregó, una genuina cercanía entre el candidato de nueve partidos políticos (como nunca antes) porque la ciudadanía lo identifica como uno de ellos.

De los Santos, coordinador del foro de educación, confió en que en verdad habrá una “nueva era” en la entidad chiapaneca, a pesar de todos los retos que hay actualmente.

Celebró también que, a diferencia de 24 años atrás, cuando él dirigió al PRD (reiteramos), estamos ante la inminente llegada de una mujer a la Presidencia de la República, algo impensable.

Exhortó a todos los que tienen una credencial a cumplir con su obligación de votar el dos de junio y negó que el plan de gobierno vaya a construirse desde un escritorio.

…Aderezos-

Arrancaron las campañas electorales locales con una duración de un mes. Son cientos de cargos en los ayuntamientos, además de las diputaciones locales. Siempre llaman la atención las ciudades más importantes como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.

En la capital, Ángel Torres sigue viéndose como puntero; sin embargo, Paco Rojas y Salvatore Costanzo van con todo…-Mención aparte requiere la candidata a diputada local por el distrito 01, Marcela Castillo Atristain, quien arrancó campaña.

La exregidora dijo algo contundente y claro durante su primera conferencia de prensa: un mes de proselitismo es suficiente cuando un político realmente ha venido caminando de tiempo atrás. Aseguró que sí le dolió no haber sido candidata a diputada federal, pero ahora está enfocada en otra oportunidad política y ya el tiempo dirá…