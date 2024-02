Sheinbaum se registrará ante el INE como candidata presidencial el 18 de febrero

Claudia Sheinbaum anunció que el domingo 18 de febrero de 2024 se registrará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a la Presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista.

“Este domingo vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral, como candidata a la presidencia de la República por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y por supuesto nuestro partido, Morena”, dijo la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum también invitó a todos los mexicanos a participar en el inicio de la campaña electoral el próximo 1 de marzo de 2024 en el Zócalo de la Ciudad de México, «que nos acompañen a esta gran fiesta por la democracia».

En un video compartido en sus redes sociales, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó varios indicadores de la situación económica de México, como el turismo internacional, la recaudación fiscal e inversión extranjera.

Claudia Sheinbaum aseguró que van muy bien y que incluso están tres a uno en las principales encuestas; sin embargo, aseguró que no se confiarán.

«Vamos muy bien, estamos, aunque me diga el INE cualquier cosa, tres a uno del segundo lugar en las principales encuestas de nuestro país, pero no nos confiamos, queremos seguir trabajando, por eso estamos cerca, visitamos las distintas entidades federativas», dijo la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Por: Excélsior