Cecilia Flores manda mensaje a López Obrador, ‘mi nombre queda grande en su boca’

Cecilia Flores, Fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, habló sobre que, invita a López Obrador y a Batres a jornada de búsqueda.

“Sigo en CDMX, darles la importancia es perder el tiempo y no merecen nada, estoy por la búsqueda de mis hijos y no la voy a detener porque alguien me difame como madre”, mencionó.

Cecilia Flores, madre buscadora, expresó que su nombre en la boca del presidente queda grande, “he comprobado con hechos que sin recursos ni tecnología he hecho más que ellos”.

“Todo el apoyo a esas madres que están con los brazos vacíos por como manejan el tema de desaparecidos… López Obrador nos quedó a deber, pero que Dios lo perdone”, aseveró.

Ceci Flores invita a AMLO y a Batres a una jornada de búsqueda

La madre buscadora indicó que la lucha se está haciendo, “el presidente con sus dichos, yo con los míos. Estuvimos hoy en Tláhuac, si no había restos humanos por qué resguardaron el área, no nos dejaron pasar, entonces si encontraron huesos de perro, qué es lo que cuidan”.

“Mi hijo cumple 5 años de desaparecido mañana, tengo programada una búsqueda en Sonora y regreso el 10 de mayo”, concluyó la madre buscadora.