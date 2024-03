Sheinbaum afirma que está “más fuerte que nunca” y “no me he cansado”

La candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que tras 13 días de campaña está más fuerte que al inicio y no acusa cansancio pese al intenso ritmo de sus actividades proselitistas.

Sheinbaum dio una rueda de prensa en Progreso, Yucatán, donde reiteró que su prioridad es visitar la mayor cantidad posible de los 300 distritos electorales federales del país.

En cada uno de sus 13 días de actividad ha realizado al menos una rueda de prensa y tres mítines diarios.»Y no, no me he cansado. Al contrario. Más fuerte que nunca”, enfatizó Sheinbaum levantando los brazos con los puños cerrados.

Reiteró que por el diseño de su campaña no podrá asistir a todos los foros empresariales a los que ha sido invitada y refrendó que enviará a representantes que son especialistas en los temas de que se trate.

En la rueda de prensa insistió en que hay una campaña en su contra orquestada desde la oposición al actual gobierno, cuyo origen debe ser explicado por los directivos de la red social X, antes Twitter.

Reiteró su postura de que los amparos que se han interpuesto para revisar la construcción del Tren Maya tienen como objetivo evitar que se concluya antes de que llegue a su fin el actual Gobierno federal.

Por: Excélsior