Multan a Donald Trump con 355 mdd por inflar patrimonio

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump deberá pagar 355 millones de dólares en el juicio por haber inflado el valor de su patrimonio, ordenó un juez de Nueva York.

El fallo también inhabilitó al republicano para dirigir negocios durante tres años, en un duro golpe a su imperio inmobiliario.

Por la presente, el Tribunal prohíbe a Donald Trump ejercer como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en Nueva York durante un periodo de tres años”, escribió el juez Arthur Engoron en su sentencia.

Con su fallo, Engoron ordenó a Trump, a sus hijos y a la empresa familiar, el conglomerado Trump Organization, el pago de 354 millones 868 mil 768 dólares (seis mil 51 millones 967 mil 456 pesos mexicanos al tipo de cambio actual).

Trump y sus hijos Donald Trump Jr. y Eric comparecieron en un largo proceso civil de octubre a enero, acusados de haber inflado el valor de los activos de Trump Organization.

Según la acusación, la familia exageró en el valor del patrimonio con el fin de obtener más financiamiento de aseguradoras y mejores préstamos.

«Su total falta de contrición y remordimiento roza lo patológico. Sólo se les acusa de inflar el valor de los activos para ganar más dinero”, afirmó el juez Engoron en su fallo.Los acusados son incapaces de admitir su error. En su lugar, adoptan una postura de no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal que las pruebas desmienten”, agregó.

En respuesta, desde su propiedad Mar-a-Lago, en Florida, el magnate prometió apelar la decisión del juez, una medida que ya había adelantado su abogada defensora, Alina Habba.

Por: Excélsior