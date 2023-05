Mis hijos no son corruptos, dice AMLO; señala ‘acoso’ contra José Ramón

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reviró a los reportajes publicados en los que señalan a sus hijos Andrés Manuel y José Ramón López Beltrán.

«Sí, deben de existir (contratos otorgados), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos», respondió el mandatario en torno a una investigación por la que se revelan supuestos contratos que benefician a un grupo de amigos de su hijo Andrés.

Asimismo, contó que el día miércoles estuvieron esperando a José Ramón afuera de su domicilio.

Al respecto, el titular del Ejecutivo reprobó lo anterior y tachó el acto como acoso.

«Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón a esperarlo ahí, es acoso. Yo ya le he dicho a mis hijos: aguanten, no caigan en ninguna provocación. Es como si yo voy o va gente a la casa, eso no se debe de hacer», condenó.

Al ser cuestionado sobre si sí son amistades de su hijo, el mandatario federal contestó que algunos sí; sin embargo, pidió hacer «la cuenta» y calificó la indagación como una calumnia.

«Nada (de conflicto de interés). No hay ningún problema, que porque el primo del amigo, de la hermana que es amiga de Andrés, ¿y? Vean ustedes mismos, hagan el análisis del reportaje», pidió el presidente López Obrador sobre los reportajes que implican a sus hijos.

Por: Excélsior