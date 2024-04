Ensaya Sheinbaum para segundo debate y recibe consejos de ‘corcholatas’

Con el objetivo de prepararse para el segundo debate presidencial, la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum suspendió este viernes y sábado sus actividades públicas.Igual que previo al debate anterior, la ex jefa de Gobierno se prepara para este encuentro con su equipo más cercano y las llamadas “corcholatas”, quienes le ofrecen algunos consejos.Esta semana la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde hizo referencia a este debate. Acusó que está arreciando la guerra sucia, que la oposición está desesperada, presumió su ventaja en las encuestas e incluso sugirió Royal para ver si suben un poquito en estas mediciones.“Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia, en el primer debate todavía subimos un poco, entonces no creo que cambie de manera importante el debate”, señaló.A lo largo de esta semana la morenista se mostró confiada y refirió que le irá muy bien. Incluso, anunció en un mitin en la alcaldía de Tlalpan que celebrará su triunfo el próximo 2 de junio en el Zócalo capitalino.En sus redes sociales la ex jefa de Gobierno publicó una imagen en la que invita a ver el segundo debate y preparar su “kit” que incluye vestir de guinda, botana, agua fresca y postre.“Prepara tu kit para ver el segundo debate presidencial este domingo 28 de abril a las 20:00 horas”, escribió.El próximo domingo Claudia Sheinbaum ocupará el lugar de en medio, a su derecha se ubicará Xóchitl Gálvez y a su izquierda Jorge Álvarez Máynez.Por: Excélsior