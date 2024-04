Presentan 35 denuncias penales contra Rocío Nahle

La diputada federal María Elena Pérez-Jaén presentó 35 denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rocío Nahle García por irregularidades detectadas en la construcción de la refinería de Dos Bocas en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021.Estas anomalías, según la legisladora, ascienden a 533.1 millones de pesos y ocurrieron cuando la ahora candidata al gobierno de Veracruz en su carácter de secretaria de Energía ejerció el encargo presidencial de dicha obra.Ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la diputada Pérez-Jaén destacó que, “de acuerdo con los Informes de Resultado de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Petróleos Mexicanos en las Cuentas Públicas de 2019 a 2021, se detectaron múltiples irregularidades en donde se señalan a las subsidiarias Pemex Corporativo y Pemex Logística, reflejando deficiencias en los procesos de gestión y control financiero de esta empresa productiva del Estado”.La también ex comisionada de transparencia expuso que “las irregularidades no se limitan únicamente a los montos pendientes de recuperar o aclarar, sino que también se han observado diversas prácticas cuestionables en la ejecución de contratos y proyectos, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en 35 pliegos de observaciones por presuntos daños a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de Petróleos Mexicanos”.Explicó la legisladora que las irregularidades abarcan una amplia gama de situaciones, “desde pagos indebidos y excesos en pagos a distribuidores y beneficiarios, hasta la falta de pago de anticipos y otras discrepancias relacionadas con la realización de proyectos”.Según el análisis que la diputada Pérez Jaén realizó de las observaciones contenidas en las cuentas públicas, en la construcción de Dos Bocas se destacan problemas como la existencia de pagos duplicados, diferencias en los volúmenes ejecutados y pagados, errores aritméticos e incumplimientos en contratos, entre otros aspectos.De acuerdo con la denuncia presentada, “estas cifras y hallazgos revelan la necesidad urgente de investigar la responsabilidad de Rocío Nahle García del destino final de esos recursos erogados y no transparentados en la construcción de una refinería que no ha refinado ni un barril, lo único que han refinado es el arte de robar”, concluyó Pérez-Jaén.Por: MVS