Se compromete Máynez a mejorar el sistema de movilidad en Edomex

El candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, visitó Neza, en donde en compañía del dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, Juan Zepeda, reiteró su compromiso por crear un rediseño integral del sistema de movilidad y transporte público para los mexiquenses."Vamos a iniciar ese rediseño transformando dos estaciones fundamentales para la conectividad de millones de personas del Estado de México, la de Pantitlán y la de Indios Verdes, y vamos a hacer un transporte multimodal de primer mundo para los habitantes de los Estados de México porque se lo merecen. Porque la gente del Estado de México no merece vivir en condiciones de desventaja", dijo el candidato.Durante la toma de protesta de los candidatos de Movimiento Ciudadano que inician campaña en el Estado de México, el abanderando naranja los invitó a sumarse a este proyecto de movilidad, ya que mencionó, la gente no merece pasar dos, tres o cuatro horas diarias en el transporte público, ni gastarse una buena parte de su salario para transportarse.Que, no merecen ser privados de mejores empleos, de mejores escuelas, de mejores posibilidades de desarrollo, simple y sencillamente por una política de movilidad, y que de igual manera tampoco merecen el abandono los hospitales y los centros de salud.Por ello, Álvarez Máynez dijo a los asistentes que quiere construir el mejor futuro para este gran estado que ha sido abandonado por la vieja política, por lo que aseguró que lo va a transformar, primero desde la Presidencia de la República y en cinco años con Juan Zepeda como gobernador del Estado de México."Vamos a mejorar la educación, las escuelas, la salud, el transporte público de los habitantes, de las habitantes del Estado de México, vamos a llevar a los jóvenes a las universidades, y vamos a generar una época de prosperidad"Entre ovaciones y frases como: "Máynez, amigo el pueblo está contigo", o "Máynez amigo, Juan está contigo", los asistentes demostraron su apoyo al emecista, quien aseguró ser la única candidatura que visibiliza a todos aquellos que han sido ignorados u olvidados por la sociedad.