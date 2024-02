López Obrador critica paro de transportistas; rechaza ceder a chantajes por bloqueos

Tras ser cuestionado en Acapulco, Guerrero, sobre los bloqueos carreteros registrados hoy 15 de febrero por parte de diversas organizaciones de transportistas a nivel nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó dicha movilización, pues acusó que todo obedece a un chantaje y que tiene un fin politiquero electoral.

Todo inició tras la pregunta de un asistente a la conferencia mañanera, la cual planteaba que los transportistas exigen además de seguridad en las carreteras del país, el poder ser recibidos por el mandatario mexicano en Palacio Nacional, para tratar dicho tema.

Ante esto, el jefe de Estado respondió con un rotundo no, pues acusó a los líderes de dichas organizaciones de rechazar el diálogo que en días previos ha tenido la Secretaría de Gobernación (Segob) con los manifestantes.

“Los están recibiendo en Gobernación, varias veces y sostengo, con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Por las elecciones, para no generar conflictos, no hay problema que no se haya atendido”, expusó López Obrador.

Para finalizar el tema, el jefe de Estado explicó que su gobierno no puede dejarse chantajear y dejó claro que siempre que se cuenta con información sobre protestas y estas son convocadas por causas justas, él está ahí dispuesto a ayudar.

En más sobre este tema que afecta a miles de personas en el país, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, precisó que la tarde de ayer líderes de este sector abandonaron la junta en la que se estaban tratando sus demandas.

Además reveló que hasta ahora se han realizado 120 reuniones de atención a los transportistas, en las cuales han participado personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En dichas mesas de diálogo, Alcalde Luján detalló que se trabaja en estrategias para garantizar la seguridad de los transportistas en las carreteras del país, en donde se han atendido diversas demandas incluso de manera particular.

Aunado a lo anterior la titular de la Segob ofreció emitir un comunicado oficial sobre los avances en estas mesas de negociación, en la que se propuso incluir a 600 elementos de la GN para estos operativos.