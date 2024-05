La Feria: Lámpara sin luz

Sr. López

De todo hay en la viña del Señor y en la familia paterno-autleca de este menda, la prima Socorro era no solo ‘feíta’ y con cuerpo de manguera, sino un desastre integral: desaliñada, muy floja y por encima de todo, con carácter de sargento prusiano, siempre de malas.

Sus papás se llevaron una sorpresa mayor a la de Noé cuando Dios le avisó del Diluvio Universal, el día que su nena les dijo que irían a pedir su mano y así fue, llegó un joven con sus padres y solicitaron la extremidad superior derecha de la nena (o la izquierda, da lo mismo), pero la mamá de Soco, dijo que ella no iba a vivir con cargo de conciencia y le hizo al novio un resumen veraz de las prendas de su hijita; como el joven se puso necio, la tía le advirtió: -… bueno, pero se aguanta, así la quiere, así se la lleva, así se la queda y nada de querer regresarla -el chamaco nunca la regresó, no… huyó.

Muy libre cada quien de votar por quien le pegue la gana el próximo 2 de junio, en particular por la señora que le parezca mejor para la presidencia de la república (don Álvarez, usted quede en tercer lugar y dese por bien servido).

Pero sobre advertencia no hay engaño. Nadie que vote por doña Sheinbaum podrá quejarse si ella llegara a ganar. La señora ha dicho muy clarito cómo sería su gobierno, si llegara a ganar. No hay engaño.

Por supuesto hay quienes suponen que doña Sheinbaum al que está engañando es al actual Presidente y que si llegara a ganar, será otra, será ella y gobernará mejor que Tin Tan contaba chistes.

Se equivocan.Siendo innegable que ella hará las cosas a su modo y con mayor inteligencia (nada difícil), también lo es que ayer en su gira por Veracruz, repitió lo que ha dicho antes: admira sinceramente al huésped de Palacio Nacional; dijo:“Andrés Manuel López Obrador es el orgullo de nuestra generación (…) podemos decirle a las futuras generaciones: hemos cumplido con la transformación de México”. Y para que a nadie le queden dudas, proclamó que México dará “una lección al mundo entero en materia de democracia, por la decisión del pueblo mexicano de continuar con la transformación liderada por el presidente López Obrador”.

Estamos claros, no anda mintiendo, lo dice y lo repite, la transformación la lidera él y va a continuar, está dicho.No se vale votar por doña Sheinbaum y si llegara a ganar, luego quejarse como con López Obrador, “es que nos engañó”, “es que no cumplió”, “es que no sabíamos”. No, sí sabemos.

Ya varias veces ha afirmado la candidata del Presidente a la presidencia (doña Sheinbaum, no se haga bolas), que respalda y apoya las 18 iniciativas de reformas constitucionales y las dos legales, que presentó López Obrador a la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa del 6 de febrero pasado, declaró:“Decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer, por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, como reformas constitucionales (…) estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’”.

Y se le recuerda a usted que entre esas iniciativas, la 17 propone desaparecer el Poder Judicial como lo conocemos, para que “Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo, serán electos de manera directa por el pueblo”; esto es: el gobierno financiará las campañas de los candidatos del gobierno a ser jueces y magistrados de la Suprema Corte, para acomodar a los suyos y poder hacer charamuscas con nuestras leyes y nuestra Constitución.

Luego nadie chille.Por mencionar solo otras dos de las iniciativas presentadas, está la 18: “La Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”; ya después no se vale reclamar: la Guardia Nacional se quitará el disfraz y será el mismo ejército. Esto es, la policía federal será militar y ya se puede usted imaginar lo que será vivir en México con soldados en las calles actuando como lo que son: militares. ¡De frente, marchen!Y la 20: “Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal”.

Por favor, vuelva a leerla… ¿ya?… bueno, estamos claros: van a eliminar el INE (y entre otros, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos y todo lo demás con excepción del Banco de México -no hay borracho que coma lumbre-, y parece que también se salva el Inegi, parece).

Lo que más destaca es que la 4T en modo segundo piso, quiere organizar, vigilar y dictaminar las elecciones, como hacía el PRI Imperial del siglo pasado que así nunca perdía, faltaba más. No nos miente doña Sheinbaum, respalda esto.

Además y por si no fuera suficiente, doña Sheinbaum ha presentado sus cien propuestas de gobierno de entre las que solo le menciono dos. Una en la que la señora dice “Vamos a continuar y a fortalecer los programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos”; y otra en el apartado de “República Segura y con Justicia” en la que plantea: “Vamos a profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados. Porque hay logros”.

Así, vaya resignándose a que los niños de este país reciban más que educación, adoctrinamiento de esa izquierda microbiana que tiene a algunos países vecinos como los tiene. ¡Ah!, y a más abrazos a los criminales. No nos está engañando doña Sheinbaum y es mucho más peligrosa que el actual Presidente: ella sí es inteligente y sí es de izquierda, no lo finge, es de izquierda desde su crianza (sus papás, gente buena, seria y decente, son activistas de izquierda comunista de siempre).

Por cierto, ¿cómo le va con los apagones?, regalito de un Presidente que se aferra a sus ideas a cualquier precio. ¿Se acuerda de la canción que dice?: Eres, una brújula sin rumbo/ un reloj sin manecillas/ una Biblia sin Jesús (…) tu religión es la indecencia/ para ti el mundo nada cuenta (…) eres una lámpara sin luz.