¡Histórico! Katia Itzel García debutará como árbitra central en Liga MX varonil

Katia Itzel García se convertirá en la segunda mujer en ser árbitra central en un partido de la Liga MX.

La silbante, de 31 años de edad, dirigirá el encuentro entre Tuzos del Pachuca y Gallos Blancos de Querétaro, correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2024, que se celebrará el sábado 9 de marzo a las 19:00 horas del Centro de México en el Estadio Hidalgo.

Anteriormente, Virginia Tovar estuvo en un encuentro entre Irapuato y América en 2004, abriendo el camino para otras mujeres en el arbitraje mexicano.

La silbante Katia Itzel García, tiene una trayectoria de ocho años en el futbol profesional; comenzó como asistente en la Copa MX Femenil y ha participado en la Liga de Tercera División Profesional y los torneos varoniles Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Su debut como árbitra central en la Liga MX Femenil ocurrió en el Apertura 2018, en un partido entre Puebla y Veracruz, en el Estadio Cuauhtémoc, posteriormente, tuvo su primera oportunidad en el futbol varonil en la Liga de Expansión, en un partido entre Atlético La Paz y Celaya.

A nivel internacional, Katia Itzel García cuenta con el gafete FIFA y ha participado en varios torneos, incluyendo la Copa Mundial 2023. Actualmente, participa en la primera Copa Oro W 2024 y el miércoles 6 de marzo tuvo un buen trabajo en el duelo entre Canadá y Estados Unidos.

Por: Excélsior