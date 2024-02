Galimatías: Nueva realidad II

Ernesto Gómez Pananá

Amén de las nuevas realidades climáticas y delincuenciales, otro aspecto en el que el mundo, México y Chiapas viven un nuevo escenario es en el de la migración -las migraciones habría que llamarlas para estar al día-, escenario en el que cientos, si no es que miles de personas intentan atravesar nuestro país en busca de un mejor futuro en el país del norte.

¿Cómo altera ese fenómeno nuestra realidad regional? ¿Qué ventanas de oportunidad presenta? ¿A qué nos “obliga”?Robo unos minutos de su atención estimados quince lectores para compartir un par de reflexiones no pedidas:Últimamente solemos usar con frecuencia el término “globalización”.

Cualquiera de nosotros, un ciudadano con ingreso promedio, adoptamos la conveniencia de dicho fenómeno en alimentos, entretenimiento, deportes, ropa, es más, hoy día Chiapas y el país entero se encuentra “invadido” de comercios chinos que nos inundan seguramente de algunas mercancías de buenas calidad pero también de baratijas de mala calidad que en muchas ocasiones terminamos adquiriendo por el mero hecho de que son baratos, pero ese no es el tema: el tema es que esa clase de migración-invasión-globalización soterrada no la vemos o al menos no causa la incomodidad que nos causan las otras migraciones.

Mismo caso con el entretenimiento: el internet y las nuevas posibilidades de comunicación que permiten que hoy alguien en México elija “irle a las Chivas” pero también al Manchester City, a la Juventus de Turín, o a Kansas City, o igualmente, que escuchen (G)I-dle, Blackpink o cualquier otra de k-pop coreano.

Las nuevas generaciones ya no solo escuchan a Magneto o a Danna Paola.Otra vertiente de esta nueva realidad es esta que propicia la llegada a México de miles de personas que si bien pretenden pasar a Estados Unidos, en algunos casos optan por quedarse en nuestro país.

Esa no nos gusta, nos incomoda: Invade nuestras ciudades, nuestros parques y banquetas están ocupadas por casas de campaña y personas afroamericanas pidiendo dinero. Una realidad que está y no se irá, una migración equivalente a las migraciones alemana, japonesa y china de los siglos pasado y antepasado en Chiapas.

Una realidad de nuevos mestizajes. De migraciones venimos y a migraciones vamos. O que levante la mano aquel estimado lector que no tenga un pariente viviendo en Norteamérica o Canadá.

La globalización nos desagrada cuando “no nos conviene”, nos agrada cuando nos conviene, cuando es fancy.

Oximoronas 0

Este fenómeno está impactando en EEUU de tal forma que hoy día, incluso sitios como Nueva York, cuyas políticas de acogida la obligan a dar refugio a migrantes en proceso de legalización, se encuentra al borde del colapso: albergues y hoteles abarrotados, presupuestos al límite, aceras y sitios públicos ocupados por familias de migrantes. Nueva York obligada a reinventarse para seguir siendo la Babilonia moderna.

Oximoronas 1

El secretario municipal de Pijijiapan Chiapas fue separado de su cargo luego de publicarse fotos suyas robando rollos de papel sanitario de un trailer accidentado. Más le habría valido comprarse un Pepto o aguantarse las ganas… de pepenar. Qué necesidad.

Oximoronas 2

El keniano Kelvin Kiptum, poseedor del récord mundial en maratón, había anunciado hace cosa de dos semanas que trataría de batir su propio récord y romper la barrera de las 2h. La semana pasada falleció en un accidente automovilístico por exceso de velocidad. La vida es así, una ironía.

Oximoronas 3

Otra ironía. Se publicaron las listas de candidatos a diputados federales de Morena. Preocupa ver todo el “talento” que se queda fuera para dar espacio a otros “talentos”. Enorme fuerza intelectual desperdiciada.