Ensalada de Grillos: Turicuchi

Ciro Castillo

Un “tutupiche” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que le salió en el ojo derecho desde el viernes de la semana pasada, y hasta este lunes, ahí seguía. ¿Será una infección o qué habrá visto el mandatario mexicano?

Si lo traemos a la idiosincrasia de Chiapas, al tabasqueño, quien se enfila hacia el final de su sexenio, le salió un “turicuchi”.

Según la sabiduría popular, este mal se presenta cuando una persona mira algo indebido, casi siempre relacionado con actividad sexual entre dos perros.

Seguramente no fue eso lo que miró el mandatario, pero quizá sí supo de algo que le inquieta y eso le provocó la inflamación en el ojo, la cual, incluso, lo llevó a utilizar lentes durante la ceremonia de la Marcha de la Lealtad el pasado 9 de febrero. Fue una infección que agarré en una gira, argumentó en su “mañanera” del 9 de febrero.

Se aproxima el cierre de su gobierno y la presión sobre quien tiene las riendas del país desde Palacio Nacional incrementa.

No es cosa menor el hecho de que en una publicación, desde los Estados Unidos, se le haya acusado de haber recibido recursos provenientes de la delincuencia organizada para su campaña en 2006.

A pesar del contundente rechazo de parte de él, en su “mañanera” y de funcionarios ligados a su gabinete, el tema ha sido tendencia en X (antes Twitter) en los últimos días.

Bien podría tratarse, como el fundador de Morena arguye, de una estrategia opositora mediante el uso de “bots” que operan desde el extranjero, pero ¿y si no? ¿Y si en realidad la calumnia —como él dice— se posicionó en el imaginario de los mexicanos?

¿Qué le preocupa al presidente? ¿Qué otros datos tiene, respecto a su sexenio? ¿Le preocupa que no pueda tener la mayoría absoluta en las Cámaras de Diputados y Senadores, y entonces, no podrá concretar sus reformas estructurales para lograr la anhelada Cuarta Transformación? ¿Le preocupa que la oposición, con todo y que la candidatura de Xóchitl Gálvez no acaba de cuajar, pueda pegarle un susto a Claudia Sheinbaum?

Quienes han estado cerca de los poderosos en este país y en la entidad cuentan que “el ejercicio de poder” tiene fecha de caducidad y cuando se aproxima el fin, pesa.

A un hombre que desayuna, come y cena política, que lleva cinco años gozando de las verdaderas mieles del poder, algo le debe mover la agonía de su mandado. ¿Tanto como para que le haya salido un tutupiche o turicuchi?

Viajes innecesarios

Qué sentido habrá tenido para la precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, su gira por Estados Unidos y España.

Sí, quizás haya algunos miles de mexicanos que podrían emitir su voto desde el extranjero, pero a quienes debe convencer están aquí en nuestra agobiada nación, entre el río Bravo y el río Suchiate, donde se libra una encarnizada batalla entre varios grupos de la delincuencia, dos particularmente.

¿Acaso esos rumores de que hay fuerzas exteriores ante quienes nuestros políticos, principalmente los de centro y derecha, deben pasar lista, son ciertos?

Una encuesta difundida por la misma Xóchitl Gálvez y firmada por la organización México Elige la pone a ocho puntos de Claudia Sheinbaum, lo cual —de ser ciertos los números— significa que está en la pelea; entonces, qué tiene que ir a buscar al exterior del país. Tantito peor, para qué se fotografió con Felipe Calderón. ¿Le suma o le resta? Casualidad no fue.

Podría haber un cambio de rumbo cuando oficialmente comiencen los tiempos de campaña, pero hasta ahora toda la bulla que causó la exsenadora, en su momento, parece que solo es llamarada de petate…

¿Soldados verdes?

Hemos criticado en este espacio al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, pero si algo debemos reconocer es que se trata de uno de los políticos más “camaleónicos” de este país.

El Güero ha coqueteado con todos los colores partidistas de esta nación y ahí sigue. Este lunes le alzó la mano a la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, quien —dijo— será la próxima mandataria mexicana.

En un acto de servilismo y politiquería, Maveco soltó que los del partido del tucán serán “soldados” del proyecto de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Es la primera vez que el Verde, desde su fundación en 1986, propone a una mujer ambientalista (…) la doctora tiene una trayectoria ambientalista con la que nos identificamos, tenemos muchas coincidencias, y vamos a estar como soldados para impulsar su proyecto de nación”, declaró el ahora senador, quien no hace mucho intentaba jugar chueco a los intereses de Claudia Sheinbaum en Chiapas, y ahora le levanta la mano. Camaleónico…

Aderezo

-Feliz Día del Amor y la Amistad a mi manojo de lectores, pero también a todas las amigas y amigos que frecuentemente nos leen en “Cuarto Poder” o en alguna de las plataformas que nos replican al día siguiente. Que no se olvide el motivo, pero también que no se olvide que el primer amor está en nosotros mismos. Hay amor de padres, amor con los hijos, amor con la pareja, amor con los amigos, pero el principal es el amor propio…

