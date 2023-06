Ensalada de Grillos: San Juan

Ciro Castillo

Nos andábamos quejando de “la calor” y entonces llegó el 24 de junio y San Juan nos pegó una porraceada en Tuxtla Gutiérrez.

Oficialmente, hasta la noche del sábado había una persona que estaba reportada como desaparecida tras haber sido, presuntamente, arrastrada por las fuertes corrientes de agua en el barrio Juy Juy, al Norte Poniente de la capital chiapaneca.

Era un biólogo que, como buen ciudadano, ayudó a empujar un carro varado y cayó en una alcantarilla.

Escenas de miedo circularon en redes sociales, tras la precipitación que duró una hora con fuerza, y al menos otras cuatro con un “chipi chipi.

”Una pieza de video muestra cómo una fuerte corriente de agua, supuestamente en la parte posterior de la Universidad Salazar, arrastra a un pequeño vehículo con todo y su conductor.

En la colonia Bienestar Social momentos de pánico vivieron los tripulantes de una unidad del transporte público, quienes, cuando vieron que el agua atrapaba el vehículo, se treparon al techo y posteriormente a una casa para evitar lo que pudo ser una tragedia.

En el bulevar Ángel Albino Corzo y en otras partes de la ciudad vehículos quedaron varados por la torrencial lluvia, mientras que el río Sabinal se puso bravo, aunque no llegó a niveles alarmantes.

De inmediato las críticas para autoridades municipales y estatales porque apenas llega la primera lluvia torrencial y ya tenemos afectaciones de consideración.

Pocos se detienen a reflexionar sobre el daño que cada uno de nosotros le hemos ocasionado a la naturaleza al tirar basura en las calles, al desperdiciar el agua, al talar árboles, incluso al ser imprudentes.¿Queríamos lluvia? Ahí está.

Ahora a nos toca a todos hacer la parte que nos corresponde y evitar que una bendición como la caída de tanta agua se convierta en tragedia.

Si se confirma el deceso de la persona desaparecida, será la primera víctima de la temporada de ciclones y huracanes que ya comenzó, aunque se haya tardado un poco. No seamos parte de la estadística…

Tunde a la Corte

El viernes, durante la conferencia mañanera llevada a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Andrés Manuel López Obrador arremetió con todo en contra de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes invalidaron la segunda parte del Plan B electoral.

Lo anterior significa que el próximo proceso electoral de 2024 se llevará a cabo con las mismas leyes y reglas que ya se encuentran establecidas.

El mandatario y todos los que apoyan a Morena, incluyendo el PVEM, el PT y todos los grupos y organizaciones aliadas, dijeron que ahora van por el Plan C, el cual consiste en lograr la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, para de ahí hacer las reformas que ellos crean convenientes a la parchada Constitución Mexicana.

No me voy a meter

Pero la nota que dio el presidente fue cuando la periodista Gabriela Coutiño le preguntó respecto de la sucesión en Chiapas y las “corcholatas” locales.

Adelantó (lo que ya se sabía) que habrá un proceso interno como el que actualmente se lleva a cabo en Morena y quizá los partidos aliados, PVEM y PT, pero reiteró: “tiene que desaparecer el tapado, el dedazo, el acarreo, la línea, las palomas mensajeras…

”Desde las instalaciones de la Séptima Región Militar, agregó que en Chiapas para la sucesión gubernamental tienen “muy buenos cuadros”.

“En Chiapas, en su momento, considero, va suceder lo mismo. Tienen muy buenos cuadros para el relevo en Chiapas, muy buenos. Y en su momento pues van a decidir”, expresó AMLO, aunque las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos no le creen que realmente no vaya a meter mano…Aderezos

-Que sepamos es la primera vez que, abiertamente, López Obrador dice que es él quien lleva las riendas de la transformación en México, aunque gobierne “para todos”.

Al respecto, dijo que en septiembre de este año, cuando se haya nombrado al coordinador de la defensa de la 4T él entregará la estafeta.

“Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación.

Lo que yo he llamado continuidad con cambio”, dijo…-Luisa María Alcalde, la titular de Gobernación, se defendió de las críticas contra su nueva encomienda en el gabinete federal y las atribuyó al machismo y la misoginia que aún persiste en el país.

Lo cierto, independientemente de su acelerada carrera en el gobierno cuatroteista que es un cargo de mucha responsabilidad y ella tiene poca experiencia en el ramo. Veremos…

-A Manuel Velasco, quien hizo una pausa en su recorrido como parte de las seis “corcholatas” presidenciales por un supuesto accidente de Anahí, su esposa, le han comenzado a revivir varios videos críticos en su contra, uno de ellos protagonizado por su acaecido abuelo. Lejos de la grilla, ya lo dijimos antes, la gente tiene memoria y las redes no perdonan

