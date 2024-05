Ensalada de Grillos: Round final

Ciro Castillo

Aunque el round definitivo será el próximo dos de junio, en las urnas, todos (los que estamos atentos a la política por interés o por trabajo) esperábamos con algo de ansias el último debate presidencial del domingo por la noche.

Por aquello de los rounds (a propósito de boxeo) la candidata presidencial de Morena, Verde y PT, Claudia Sheinbaum, se hizo acompañar días antes del tercer episodio organizado por el INE, nada más y nada menos que de Saúl Álvarez, quien le alzó la mano.

Curiosamente el afamado pugilista llegó vestido de rosa, como el color que utilizarían este mismo domingo, solo que, por la mañana, miles de integrantes de la “organización civil” que ya había marchado en ocasiones anteriores por la defensa del voto.

Esta vez cometieron un error, según nuestra apreciación, al invitar a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz y al aspirante a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Santiago Taboada.

Claro que tenían el derecho de invitar a quien se les diera la gana, pero entonces un movimiento legítimo que exigió, primero respeto al árbitro electoral, neutralidad del mismo y que el mandatario mexicano permaneciera ajeno a las campañas, pierde credibilidad.

Esta misma “marea rosa”, como el color de playera que utilizó “Canelo” para visitar a Claudia Sheinbaum, se toparía en el Zócalo de la Ciudad de México con algunos cientos de maestros de varias entidades del país agrupados en la CNTE, quienes fijaron postura en dos aspectos: primero, negaron haber pactado con AMLO para quedarse y obstaculizar la marcha rosa y segundo, también negaron simpatizar con esta misma manifestación.

En Tuxtla, de hecho, los maestros, armados con palos y tubos, impidieron el acceso de los marchistas a la plaza central con una actitud beligerante.Así estaban las cosas a horas del último de los tres debates que, dijeron analistas, resultaría más “aburrido” porque finalmente no habría un cara a cara entre los candidatos.

¿Cómo llegaban las y el aspirante presidencial? Claudia Sheinbaum, aparentemente confiada de que este arroz ya se coció, pero llamando a abarrotar las urnas y no confiarse.

Xóchitl Gálvez sintiendo que es la segunda en las preferencias, aunque, directa o indirectamente sugiriendo que el candidato del partido naranja y sus seguidores le echen una manita.

Jorge Álvarez Máynez, envalentonado porque su popularidad ha crecido, sobre todo entre los jóvenes, pero seguramente consciente de que no le alcanzará más que para un tercer sitio y mantener el registro de MC…Lluvias Bendito san Isidro Labrador, se atrasó tres días, pero entre el sábado y el domingo nos regaló una refrescante lluvia, al menos en Tuxtla Gutiérrez, aunque también ya se registraron otras precipitaciones en otras partes del estado.

El agüita ayudará mucho a exterminar los incendios forestales que han afectado a gran parte de la entidad, pero también a mitigar un poco la tercera onda calurosa que persigue al país.Y precisamente el “mal tiempo” no impidió que el Jaguar Negro continuara su recorrido incesante por los municipios de Chiapas. Estuvo en Aldama, Santiago El Pinar y Mintotic, donde refrendó su compromiso con los pueblos originarios.

De hecho, en Aldama estuvieron de plácemes, pues es la primera vez que un aspirante a la gubernatura visita ese municipio y que es vestido con el traje típico de este lugar.

Mientras ERA hablaba de lo que será la nueva era, la lluvia y el viento hicieron acto de presencia, aunque eso no desanimó a los presentes que aguantaron a pie firme.

“Quiero anunciarles desde aquí, desde Aldama, al pueblo de Chiapas y al pueblo de México, que no vamos a permitir esa simulación que se tiene en los municipios para meter la paridad de género, sino más bien vamos a legislar los usos y costumbres desde la Constitución de Chiapas”, advirtió ERA, a quien en un video reciente se le escucha decir que a partir del 2 de junio no recibirá a nadie, pues se pondrá a trabajar y no se convertirá en una agencia de colocaciones. Más clarito ni el agua de lluvia…

Aderezos –

Triste pero cierto, la violencia relacionada con las campañas electorales de cara al dos de junio no para en el país y Chiapas, lamentablemente, no ha quedado ajeno a esta situación.

En La Concordia, aunque parece haber un asunto más de fondo, la candidata del Partido Popular Chiapaneco fue agredida a balazos el jueves y perdió la vida junto a cinco personas. La noticia que corrió como lumbre genera un mal ambiente y deja un mal sabor de boca a dos semanas de los comicios en los que se elegirá presidente de México, 9 gobernadores, diputados locales, federales y senadores, además de alcaldes…

-Y la situación pareció empeorar en la región Frailesca cuando este sábado, el candidato de Morena, quien busca la reelección después de haber sido alcalde por el Verde tres años, también sufrió un atentado a balazos, aunque para su fortuna salió ileso, no así dos personas que iban con él. Robertoni Orozco fue agredido en el tramo Villa Corzo-San Pedro Buenavista…

Síguenos:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7