El 2024 lleva rostro de mujer: Sheinbaum

Tras enfatizar que este 8M no es un día para celebrar sino para reflexionar sobre la lucha que las mujeres han emprendido para que sus derechos sean respetados, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum dijo que este 2024 tendrá rostro de mujer.



Alentada por sus simpatizantes en Tultitlán, Estado de México, la ex jefa de gobierno destacó que a 70 años de que las mujeres pueden votar y a 200 años de la república, llegará una mujer a la presidencia, hecho que constituirá un símbolo para las nuevas generaciones.



“Digo que la transformación en el 2024, pues lleva rostro de mujer y llegar a la Presidencia es un símbolo, es un símbolo para nuestras hijas, para nuestras nietas, yo digo que llegamos a la Presidencia con nuestras ancestras y con nuestras hijas al mismo tiempo. Pero no sólo se trata que una mujer llegue a la Presidencia, se trata que sigamos, defendiendo, avanzando en la transformación con el derecho de las mujeres”, señaló.

En este contexto hizo referencia a su plan “República de y para las mujeres”, el cual entre otro puntos y programas contempla enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre sin violencia.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo informó que con la gobernadora Delfina Gómez trabajará en tres proyectos especiales, en materia de transporte público, de desabasto de agua y de seguridad.



“Ya estamos trabajando en el sistema de transporte público con el cual vamos a apoyar al Estado de México, el segundo el acceso al agua porque hace falta agua potable en toda la zona metropolitana del Valle de México por la sequía, se está recibiendo menos agua del Sistema Cutzamala y tenemos que estar preparados por si sigue esta sequía, hicimos muchas obras en la Ciudad pero hay que hacer más obras para garantizar el acceso al agua”, expresó.



La candidata de Morena, PT y Verde Ecologista también aprovechó la ocasión para criticar a la oposición al señalar que ahora dicen que apoyan los programas sociales porque “ si dijeran que están en contra menos votarían por ellos, si de por sí”.

Por: MVS