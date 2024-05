‘Don Rodo’ asegura que no tiene comunicación con ‘El Mencho’ y que vive del campo

Abraham Oseguera Cervantes , conocido como Don Rodo y por ser hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho , no se dedica a actividades delictivas y tampoco tiene ningún tipo comunicación con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, aseguró su abogado Víctor Francisco Beltrán.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, el abogado de Don Rodo confirmó que la madrugada de este martes fue liberado y señaló que su cliente declaró ante las autoridades que nada tenía ver con El Mencho y sus actividades en el cártel de Jalisco.

«Dice el señor (Don Rodo) que únicamente se dedicaba a mencionar que él ya sabía por qué lo querían perjudicar”, dijo su abogado y señaló que además les comentó que se dedicaba a actividades del campo, a cosechar algunos productos.

«Yo tengo 10 años viviendo aquí, yo me dedico al campo, tengo mi agave, aquí están mis documentos (…), de eso vivo. Yo no hago otra cosa, que yo sea hermano de un personaje eso no me incrimina, entonces, ¿por qué no van por el personaje? ¿Por qué me tienen que molestar a mí y a mi familia?”, les dijo Don Rodo a los elementos de la Guardia Nacional que lo capturaron la madrugada del 21 de diciembre en un inmueble de un fraccionamiento en Autlán de Navarro, Jalisco.

El abogado del hermano de El Mencho aseguró que su cliente se dedica al agave, a la siembra de caña y sandía y que incluso cuenta con la documentación en regla, por lo que las autoridades pueden verificarlo.

“Se dedica al agave y siembra caña, siembra sandía y el agave y de hecho pueden ir a verificar. Tiene su documentación en regla, en 15 días va a jimar su agave y es lo que hace él”, puntualizó.

La relación de Don Rodo con El Mencho

Cuestionado sobre cuál es la relación de Don Rodo con El Mencho, el litigante afirmó que no es otra más que la consanguínea al ser hermanos, pero señaló que su cliente ni es parte de las actividades del líder del cártel de Jalisco y mucho menos tienen comunicación.

“No deja de ser su hermano, pero él (Don Rodo) no se dedica a ninguna actividad. Lo mismo se lo dijeron a la fiscalía, ¿a ver ustedes dicen que el líder del cártel, que esto y el otro?Enséñame una sentencia, ya están prejuzgando, yo no he visto una sentencia, una orden de aprehensión en contra del señor Nemesio”, comentó.

Reiteró que Don Rodo no tiene comunicación con El Mencho y prueba de ello es la casa en la vive su cliente, la cual tiene unas dimensiones de 10 metros de frente por 18 de fondo. “Si él fuera lo que se dice su casa no sería de esas medidas”, dijo el abogado.

Sin embargo, las autoridades federales identifican a Don Rodo como parte importante en la estructura del cártel de Jalisco bajo las órdenes directas de El Mencho. La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo que cuentan con datos de que está implicado en el tráfico de drogas y armas para dicha organización delictiva.

Don Rodo salió la madrugada de este martes del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que autoridades federales retrasaran su salida mientras se comprobaba si en Estados Unidos tenía procesos pendientes y tras un recurso de revisión interpuesto ante la Corte sobre la actuación del juez que decretó su liberación al determinar que hubo irregularidades en su captura.

Por: Excélsior