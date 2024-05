Estudiantes protestan en New York por Guerra en Gaza; policía los desaloja

La Policía de Nueva York irrumpió la noche de este martes en el edificio de Universidad de Columbia, el cual era ocupado por estudiantes propalestinos.

Las instalaciones llevaban horas ocupadas por los estudiantes, y el operativo para desalojarlo derivó en decenas de detenciones.

En las acciones, los uniformados utilizaron una grúa para ingresar al edificio desde el segundo piso, debido a que los estudiantes habían puesto barricadas en las entradas principales.

Pese a la forma en que irrumpieron los oficiales, los estudiantes no opusieron resistencia y permitieron ser detenidos uno a uno, para ser trasladados a dependencias policiales en autobuses, informó The New York Times.

Los alumnos ingresaron en el edificio Hamilton Hall desde la pasada medianoche, a manera de protesta por la guerra de Israel en Gaza.

La Universidad de Columbia se ha convertido en el epicentro de las protestas estudiantiles por el conflicto armado, según recoge la agencia internacional EFE.

El edificio tiene un gran valor histórico, pues en 1968 fue ocupado por los estudiantes que en ese entonces se manifestaban contra la guerra de Vietnam.En un comunicado, la casa estudiantil indicó que luego de conocer que el edificio había sido tomado, se decidió que la protesta había entrado a la competencia de la policía. «Lamentamos que los manifestantes hayan optado por agravar la situación a través de sus acciones. Después de que la Universidad supo durante la noche que el Hamilton Hall había sido ocupado, destrozado y bloqueado, no nos quedó otra opción», declaró.El aumento de las protestas estudiantiles han causado gran revuelo en Estados Unidos, lo que se suma a la presión política para poner fin al movimiento que cuestiona el apoyo que el gobierno de Joe Biden le da a Israel.Por su parte, la Casa Blanca, a través del portavoz Andrew Bates, consideró que tomar edificios por la fuerza no es una acción pacífica, por lo que considera que es incorrecto.