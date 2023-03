Ejército no usa Pegasus, asegura López Obrador; «hacemos inteligencia»

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración no utiliza el software Pegasus y reiteró que no se emplean recursos para espiar a los ciudadanos.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que desde los centros de inteligencia Nacional y Militar no se utiliza Pegasus, pero sí se realizan labores de inteligencia con software similares.

«No. No opera Pegasus. Además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo la mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus», puntualizó el presidente.Insistió en que el trabajo que se realiza a través de esos programas es de inteligencia, de seguimiento de actividades de grupos de la delincuencia organizada, y para garantizar la seguridad de los habitantes del país.

«Y decirles que el trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos», reiteró.

El titular del Ejecutivo insistió en que su gobierno no espía a ciudadanos porque sería incongruente, dado que él mismo sufrió de persecución durante su etapa de opositor.

Se comprometió a entregar en el transcurso de este jueves información relativa a la inteligencia que desarrolla la Sedena.

Por: Excélsior