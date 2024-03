Eduardo Ramírez se registra ante el IEPC como candidato a la gubernatura de Chiapas

El senador con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar, se registró ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) como candidato a la gubernatura del estado de Chiapas.

En el marco del registro que realizaron los nueve partidos políticos que conforman la coalición, Eduardo Ramírez refirió al IEPC que “estamos muy agradecidos por su conducción con mucha transparencia a la legalidad, al respeto de los ciudadanos, al fortalecimiento de nuestra democracia”.

Ahí mismo, el legislador con licencia dijo que está comprometido para llevar un proceso electoral pacífico “somos de los hombres de la República que creemos en los principios y los valores que fortalecen la participación ciudadana, vamos a honrar ese legado, ese principio que está en nuestra Constitución local para que Chiapas transite por un ambiente de paz y tranquilidad”.

Ramírez Aguilar recordó que con anterioridad había asistido a dos registros en ese instituto electoral, hace 24 años acudió como espectador afuera del instituto y la segunda vez como espectador dentro de la Sala y hoy le tocó inscribirse como candidato a gobernador.

Tras el registro, Eduardo Ramírez dio un mensaje a los miles de militantes y simpatizantes que lo acompañaron, en el que dijo: “Voy a estar con todo y de frente, sin titubeo alguno, el reto no está facil; pero saben qué, este compromiso, llegue a la conclusión de que no lo voy a cargar solo, ustedes me van a ayudar, porque a mí el pueblo me levanta, a mí el pueblo es el que me respalda y no me voy a despegar ni un solo instante de ese sentir y les voy a pedir que si algún día cambio, háganmelo saber, porque a mí el pueblo me levanta y el pueblo me ubica”.

El senador con licencia comentó que está inspirado en grandes hombres de la historia como Ángel Albino Corzo, Joaquín Miguel Gutiérrez, Benito Juárez y Belisario Domínguez, a este último, dijo, lo motivaron cuatro principios que ahora tendrán que ver con la nueva era de Chiapas: la virtud, la alegría, el trabajo y el estoicismo.

En este registro acompañaron a Eduardo Ramírez, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; y el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán; el presidente del PES, Kalyanamaya de León Villard; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PPCH, Mauricio Morales Valdez y la presidenta estatal del partido Fuerza por México, Janette Ovando Reazola.