AMLO: Sería frustrante ver regreso de la corrupción y el influyentismo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que sería frustrante que después de haber sentado las bases de la transformación y el humanismo mexicano en el país, al poco tiempo regrese la corrupción, el influyentismo y el racismo.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO ratificó que a poco menos de dos semanas de la elección presidencial está tranquilo porque habrá “continuidad con cambio”.

«Imagínense lo frustrante que sería que después de haber sentado las bases de la transformación que al poco tiempo regresara la corrupción, el influyentismo, el nepotismo, el clasismo, el racismo, el desprecio al pueblo, se volviese a imponer la oligarquía y un país de unos cuantos, no podría estar tranquilo».

Comentó que se ha avanzado bastante en estos más de cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación pero falta, no solo en lo material.

“Como decía (José) Martí que no solo hay que buscar el bienestar material sino el bienestar del alma. Sólo siendo buenos podemos ser felices”, añadió AMLO.

AMLO insistió en que una vez que entregue el poder el 1 de octubre próximo ya no querrá saber nada de política, por ello se irá a su rancho en Palenque, Chiapas, y mucho menos saldrá a prácticas de bateo.

Explicó que con su familia no se tocarán temas de política.“Ni modo, como ya decidí jubilarme por eso no me quiero enterar de nada. Cuando yo me retire, si llegan mis familiares a verme vamos a platicar de como hay calor ahora. Yo tengo monos saraguatos, allá donde voy a vivir, tengo esa dicha de poderlos ver y tengo que conseguir unos cayucos viejos o bateas para ponerle agua abajo a los animales, los pájaros.

“De eso vamos a hablar bastante y de béisbol. Lamentablemente ya no voy a poder salir a batear porque si salgo ahí me van a seguir preguntando sobre cosas y demás. Pero sí voy a estar viendo los juegos y a lo mejor ahí una jaula de bateo para no perder el swing”, declaró AMLO.

AMLO presumió que mientras los que están a favor de la transformación están “contentos, relajados, relajados, relajados”, los conservadores “andan de muy mal humor”.

AMLO recomendó que “no hay que enojarnos y no pelearnos, cada quien que siga pensando de la misma manera. Si hay quienes creen que el señor (Sergio) Villarreal me dio una maleta en Gómez Palacio llena de dinero para mi campaña, adelante, porque aunque se les pidan pruebas y no tengan, de todas maneras van a seguir pensando así.

