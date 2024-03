Denise Maerker y Manuel López San Martín moderarán primer debate presidencial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de los periodistas Denise Maerker Salmón y de Manuel López San Martín, conductor de la segunda emisión de MVS Noticias, como moderadores del primer debate entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República que se realizará el 7 de abril en la sede del instituto.

La consejera Carla Humphrey Jordán, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, destacó que los dos comunicadores cumplen con los requisitos para garantizar una moderación imparcial y mencionó que, a diferencia de lo que sucedió en pasados procesos electorales, en está ocasión se establecieron criterios objetivos para su designación.

“Se trata de dos personas que, objetivamente, cumplen a cabalidad los presupuestos establecidos, tanto en las reglas básicas como en la metodología establecida, para garantizar una moderación imparcial y que resulte acorde a los mejores estándares en materia de debates. En los procesos electorales pasados no existieron reglas claras o tan claras para determinar a las personas moderadoras como se está proponiendo para este proceso electoral y en particular para este primer debate”.

Por su parte, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, hizo un llamado a los moderadores a realizar su labor con imparcialidad.

“Exhortamos a quienes serán aprobados, es decir, a los periodistas y comunicadores, Denise Maerker y Manuel López San Martín a cumplir con este compromiso con imparcialidad y profesionalismo en favor de todas y todos los mexicanos. En Acción Nacional reiteramos que los debates sean medios de información para la ciudadanía, no sólo espacio de lucimiento político por lo que debemos generar un mayor interés de la ciudadanía en conocer a quienes pretenden gobernar a este país”.

A su vez, Gerardo Fernández Noraña, representante del Partido del Trabajo, rechazó que se esté vetando la participación de Manuel López San Martín en este ejercicio.

“Ayer, por azares del destino, tuve coincidencia en un espacio que conduce López San Martín, y me decía: ‘oye, que están vetando mi participación’, no es así, no la estamos vetando de ninguna manera. Es un periodista que yo lo considero un periodista serio, que en lo personal, se lo dije ayer, yo creo que se ha venido derechizando, pero que cumple el perfil necesario”.

Cabe recordar que en el primer debate los aspirantes presidenciales abordarán los siguientes temas: salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables, así como violencia en contra de las mujeres, además de que deberán responder las preguntas que formule la ciudadanía a través de redes sociales.

Por: MVS