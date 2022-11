Vinculan a proceso a maestra de natación y salvavidas por muerte de Abner

Ana María “N” instructora de Natación y Alberto Alfonso “N” salvavidas, ambos colaboradores del Colegio Williams quienes fueron detenidos el pasado domingo 13 de noviembre por la muerte del niño Abner, fueron vinculados a proceso.

En la audiencia inicial recibieron por un juez de control la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el presunto homicidio con dolo eventual del niño Abner el pasado 7 de noviembre en el colegio privado de la Ciudad de México.

Después de 4 horas de audiencia de continuidad en las salas de oralidad del poder judicial de la Ciudad de México, la representación jurídica de los padres del menor, informaron que el juez determinó la reclasificación del delito de Homicidio eventual doloso a Homicidio culposo.

“Tuvimos un cambio de tipificación de dolo eventual a delito culposo, por supuesto que no estamos de acuerdo, sin embargo se justificó la necesidad de cautela, siguen en prisión esto porque ellos incurrieron en una reacción posterior al hecho de esconderse y no cumplir con la presentación y ello no garantiza que el proceso se pueda llevar acabo”, dijo Ana Suárez Castro, abogada de los padres del menor.

La defensa del menor y de sus padres señaló que el desahogo de pruebas en esta audiencia demostraron que ninguno de los imputados cuentan con una cédula profesional y que no están acreditados como licenciados para poder dar primeros auxilios, clases de educación física y natación.

La representación legal dijo que la defensa de los imputados intentó aludir el padecimiento cardiaco del menor como una de las causas de su fallecimiento, situación que para la defensa de la menor víctima y sus padres le pareció no deleznable si no criminalizadora para la madre y para el menor dado que todos los periciales técnicas y científicas establecieron la razón de la muerte que es asfixia por sumersión dejando en claro que el tema cardiaco no está involucrado.

Ante esta resolución Ana “N” y Alberto Alfonso “N” estarán en prisión oficiosa justificada esto quiere decir que no hubo una garantía que le haya demostrado a autoridad judicial de poder llevar su proceso de investigación en libertad, aunque se sigue la presunción de inocencia.

Cada uno de los investigados regresará a sus respectivos centros de reclusión Ana “N” al penal femenil de Santa Martha Acatitla, y Alberto Alfonso “N” al reclusorio Sur, donde estarán por un tiempo de tres meses que durará el proceso de investigación complementaria para el desahogo de pruebas.

Los padres de Abner al salir de las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México junto con su representación jurídica, no otorgaron ninguna declaración sobre la resolución de la autoridad judicial dejando todo en manos de sus asesores jurídicos.

Por: Excélsior