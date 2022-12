«Una mujer puede ser presidenta», dice Sheinbaum en Yucatán

“Una mujer puede ser presidenta municipal, diputada, senadora y también puede ser presidenta de la República” expresó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno que impartió en Mérida, Yucatán.

Sheinbaum expresó en la Unidad Deportiva Inalámbrica que “hoy hay más reconocimiento a la mujer en la participación de su vida pública, y eso hace que las niñas, que las jóvenes cambien su perspectiva de vida”.

Y narró “a mí me pasa cuando voy a las escuelas, que una niña me ve y dice: “yo quiero ser Jefa de Gobierno”, tiene una perspectiva distinta, a lo mejor hace 20 años, no.

Hoy una niña puede ver a más mujeres, a una gobernadora y decir: “yo puedo ser gobernadora”.Y expuso que la cuarta transformación lucha por “la igualdad, nosotros luchamos por la igualdad, la igualdad en general.

No queremos que haya desigualdades, que haya ricos y que haya pobres, por supuesto que cada quien se merece de acuerdo al trabajo que haya desarrollado, si lo hace honestamente; lo que no queremos es que haya desarrollo sin justicia, que haya mayor igualdad, pero también queremos mayor igualdad entre hombres y entre mujeres”.

En ese sentido, Sheinbaum consideró que “estamos viviendo tiempos extraordinarios, extraordinarios que le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos.

Así como nuestros abuelos, en mi caso, fueron quienes dieron apoyo para la Expropiación Petrolera, como todas las familias de México, y eso me hace sentir orgullosa, igual nuestros nietos se van a sentir orgullosos de que cada uno de nosotros dimos nuestro apoyo a la cuarta transformación de la vida pública”.

Durante la conferencia, Sheinbaum también expresó que para combatir la violencia contra las mujeres en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó:

“una ley para que las mujeres que son violentadas no solo se les dé un refugio si así ellas lo deciden, sino que ellas deben quedarse en el hogar y quien debe salir es el agresor, se llama “El Agresor sale de casa”.

