Repelentes contra mosquitos: qué revisar antes de salir de casa

La temporada de calor y lluvias vuelve más importante revisar qué repelente contra mosquitos se usa, cómo se aplica y cada cuánto debe reaplicarse. Este 29 de julio, la conversación de salud pública apunta a una recomendación sencilla pero decisiva: no todos los productos protegen igual y la forma de uso puede marcar la diferencia entre una salida tranquila y una tarde llena de picaduras.

Ingredientes y tiempo de protección

Antes de comprar un repelente conviene leer la etiqueta. Los productos suelen indicar ingrediente activo, concentración, edad recomendada y tiempo aproximado de protección. Esa información ayuda a elegir según el contexto: no es lo mismo caminar unos minutos al aire libre que pasar varias horas en jardín, parque, playa o zona con mucha humedad.

También es importante aplicar el producto sobre piel expuesta y evitar ojos, boca, heridas o irritaciones. En niñas y niños, lo más prudente es que una persona adulta coloque el repelente en sus manos y después lo distribuya con cuidado, sin permitir que el menor lo manipule directamente.

Prevención dentro y fuera de casa

El repelente funciona mejor cuando se combina con medidas básicas: eliminar agua estancada, colocar mosquiteros, usar ropa ligera que cubra brazos y piernas en horarios de mayor actividad de insectos y mantener patios limpios. Si el entorno favorece criaderos, el producto individual ayuda, pero no resuelve el problema de fondo.

En zonas donde circulan enfermedades transmitidas por mosquitos, la prevención deja de ser una molestia menor y se vuelve parte del cuidado diario. Fiebre, dolor intenso, sarpullido o malestar persistente después de picaduras deben atenderse con personal médico, especialmente en niñas, adultos mayores o personas con condiciones previas.

La recomendación final es práctica: elegir un repelente adecuado, aplicarlo con orden y no confiar únicamente en remedios improvisados. La protección contra mosquitos empieza en la etiqueta, continúa en la rutina y se refuerza con limpieza comunitaria. En temporada de lluvias, esos pequeños hábitos pesan más de lo que parece.

Fuentes: Noticias Telemundo.