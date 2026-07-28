Lentes de sol y agua segura entran al kit basico de vacaciones

Las vacaciones de verano obligan a mirar dos cuidados sencillos que a menudo se dejan para el ultimo momento: proteger los ojos del sol y mantener hidratacion segura durante salidas, playa o actividades al aire libre. Especialistas consultados por medios hispanos recordaron este martes que no todos los lentes oscuros ofrecen la misma proteccion.

Oscuro no significa seguro

Un lente muy oscuro puede parecer suficiente, pero lo importante es que bloquee radiacion ultravioleta. Si solo reduce la luz visible sin filtro adecuado, la pupila se dilata y el ojo puede recibir mas radiacion. Por eso, la recomendacion es buscar lentes con proteccion UV indicada por fabricante y comprarlos en lugares confiables.

La exposicion prolongada al sol se relaciona con irritacion, fatiga visual y riesgos acumulados para estructuras del ojo. Ninas, ninos, adultos mayores y personas que pasan muchas horas en carretera, playa o alberca deben tener cuidado especial.

Agua, sombra y alimentos

El segundo frente es la hidratacion. En dias de calor, el cuerpo pierde liquidos con rapidez, incluso si no se realiza ejercicio intenso. Beber agua simple antes de tener sed, evitar bebidas azucaradas como unica fuente de liquidos y revisar que los alimentos se mantengan refrigerados ayuda a prevenir malestares frecuentes de temporada.

En viajes familiares, conviene llevar botellas reutilizables, frutas lavadas, suero oral cuando haya menores y una lista de medicamentos basicos. Tambien es importante no dejar a personas ni mascotas dentro de autos estacionados, aunque sea por pocos minutos.

Prevencion que no arruina el paseo

La seguridad en agua recreativa completa el kit. Albercas, rios y playas requieren supervision constante de menores, chalecos cuando corresponda y respeto a senalamientos. Los ahogamientos pueden ocurrir rapido y en silencio, por lo que la vigilancia adulta no debe delegarse a otros ninos ni a dispositivos inflables.

El avance de hoy es un recordatorio practico: vacaciones no significan descuido. Unos lentes correctos, agua segura, sombra y atencion a alimentos reducen riesgos sin complicar el descanso. La salud preventiva rara vez hace ruido, pero evita que un paseo termine en consulta medica.

Fuentes: Noticias Telemundo, Organizacion Mundial de la Salud, Secretaria de Salud.