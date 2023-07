«Que me investigue”: Xóchitl Gálvez responde a señalamientos de López Obrador

Xóchitl Gálvez, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, integrada por el PRI-PAN-PRD, dijo que le toma la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la investiguen por supuestos actos de corrupción.

La senadora estuvo en Saltillo, donde ofreció una rueda de prensa y fue cuestionada al respecto, luego de que esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador la mencionara de nueva cuenta señalando actos de corrupción al recibir supuestos contratos en favor de su empresa, cuando se desempeñaba como funcionaria del gobierno de Vicente Fox y como delegada en la Miguel Hidalgo.

Añadió que ninguno de los contratos se dio en la institución donde trabajó como lo fue la Comisión de Pueblos Indígenas.

Después tengo contratos de servicios y termino el gobierno en 2006, salgo del gobierno, yo no me robe el dinero, yo no cobro en sobre amarillos como sus hermanos, yo cobro en transferencias electrónicas”.

«Que le busque, que le revise, que cheque, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional que también me contrataron algunos suministros para el Aeropuerto de Santa Lucia, o sea, o acaso no lo sabe, o no sé, las empresas suministramos servicios a quien sea, a quien los compre, para eso estamos para hacer contratos, para vender para generar empleos, de que se sorprende si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria, aquí no hay aquí no hay cochucos, aquí no hay moches”.

«Aquí no hay empresas como la de Dos Bocas, como la de Rocío Nahle, y sus compadres, ahí que Huerta Madre, se creó una semana antes de que le asignaran un contrato de 5 mil millones de pesos”

Xóchil Gálvez acepta investigación propuesta por López Obrador

Gálvez Ruiz manifestó que el actual gobierno le ha contratado servicios porque su empresa es profesional, seria, y está registrada para suministrar.

Cito como ejemplo que tiene contratos con Banobras de mantenimiento, y de suministros al Aeropuerto de Santa Lucía.

Si somos empresarios, vendemos, no robamos, damos servicios, no deben de extrañarse que una empresa tenga contratos, de lo que se deben de extrañar es que haya sobres amarillos, eso sí es lo que debe de evitarse”.Por: Excélsior