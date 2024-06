Ensalada de Grillos: El adiós

Ciro Castillo

Qué ironías de la política, como en la vida. Mientras Andrés Manuel López Obrador comienza, con Claudia Sheinbaum Pardo a un lado, una especie de gira del adiós, el Partido de la Revolución Democrática, que lo postuló dos veces a la Presidencia de México, ha desaparecido.

Fue el partido del sol azteca (quien ahora no alcanzó los votos suficientes para mantener su registro nacional) el que lo hizo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Mientras él festeja y se deja querer junto a quien será la primera presidenta del país, Jesús Zambrano Grijalva, líder del PRD, anunciaba lo inevitable.

El exguerrillero, sabedor de que difícilmente habrá vuelta atrás en el destino del instituto político que tuvo entre sus filas a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, aceptó que en la coalición opositora que postuló a Xóchitl Gálvez, se cometieron errores.

“Ciertamente, se cometieron múltiples errores en la coalición opositora. Nunca hubo una estrategia de campaña discutida y acordada por todos: con la candidata, los partidos aliados y la representación de la sociedad civil”, expresó en una reunión con la corriente Nueva Izquierda.

“El diseño de las giras de nuestra candidata presidencial no se decidió con las direcciones nacionales. Además, nunca quedó claro cuál era el perfil de Xóchitl, qué representaba, qué ofrecía, dicho sea, sin menoscabo de su capacidad y de sus invaluables y extraordinarios esfuerzos como candidata mujer”, agregó el dirigente del partido con 35 años de historia.

Ahora bien, lejos de lo acontecido en la reciente campaña electoral con Xóchitl Gálvez, el PAN y el PRI, qué le pasó el PRD.

Además de que fue el propio Andrés Manuel López Obrador, quien los desfondó al salirse para fundar el hombre todopoderoso Morena, qué falló.

Como a los demás partidos, al PRD le faltó acercarse a la sociedad en todo momento y no solo en tiempos de campaña.

Al igual que al PRI y al PAN, el sol azteca no formó nuevos cuadros y, al contrario, permitió grupos y cúpulas que siempre tratan de llevar agua a su molino.

No sabemos con claridad cuál será el futuro de los fieles seguidores de esta organización política, pero queda claro que no es lo mismo decir adiós jubiloso, como AMLO, que decir adiós derrotado, como el PRD…

El Verde

Y mientras en el PRD hay tristeza, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comenzó a sonar este fin de semana porque se confirmó que se colocó como la segunda fuerza política en el país, detrás de Morena, claro.

Agencias como AP, retomadas por diarios como El Financiero, se preguntan ¿cómo es que un partido que miente sobre ser ecologista se ha podido mantener, siempre jugando el juego de ser “aliado” del partido más poderoso en turno?

Lo hizo con el PAN, lo hizo con el PRI y ahora lo hizo con el partido guinda.

“El Partido Verde es todo menos verde”, resumió Adrián Fernández Bremauntz, director de la ONG Iniciativa Climática, que ha trabajado durante más de 30 años en temas ambientales y ha representado a México en los foros sectoriales de la ONU, indica la agencia AP, quien refiere que el partido del tucán, cuyos bastiones son ahora San Luis Potosí y Chiapas, ha sabido sacar jugo a los “pactos”, nada más.

El Verde, indica el entrevistado, caracterizado por regalar “mochilas” y playeras como nadie, además de violentar la ley cada que puede, nunca ha apoyado en realidad las causas del ecologismo.

Paula Sofía Vásquez, analista política y coautora del libro “La Mafia Verde”, firmado con el académico Juan Jesús Garza, también citado por AP, manifiesta que el problema es que el Verde “secuestró” la marca ecologista y floreció explotando las lagunas de la ley electoral mexicana.

Ha hecho, durante mucho tiempo, acuerdos con políticos y empresarios, pero también con artistas y medios de comunicación, alcanzando así un “modelo de negocio a partir de la democracia”.

Aunque ella no lo dice, en Chiapas, a pesar de la pésima gestión de Manuel Velasco, el Verde también se ha mantenido con fuerza y dominando el escenario, aunque aquí tiene otros matices recientes, como el gran trabajo de Jorge Llaven Abarca, quien se lo echó en hombros…

Aderezos

-Ángel Torres, a quien muchos criticaron con el cuento de que no es tuxtleco, se afianza cada vez más en su camino a tomar las riendas de la capital chiapaneca. En un acto público este fin de semana, agradeció a quienes le impulsaron y apoyaron para ganar la contienda del 2 de junio y reiteró que no le fallará a los tuxtlecos…

-Ahora que se dice que en el paquete de reformas impulsadas por AMLO y respaldadas por Claudia Sheinbaum se incluirá una reforma para impedir la reelección de alcaldes y diputados, estaría bueno imponer un candado para que familiares de los munícipes no ocupen esos puestos, porque luego ocurren casos como el de Tila, donde el edil lleva en el cargo muchos años, en su persona o a través de terceros…

Síguenos:

www.ensaladadegrillos.com

@EnsaladadeG

@LaNeta

3MinutosInforma

EnContrastes

LaPortadaCh

Nau.Mx

HoyEnChiapas

EsferaPublica.Mx

InformativoChiapas

Chiapas24/7