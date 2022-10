Ofrece Salud federal llegar a la verdad en caso de intoxicados

Aplicarán más pruebas como la llamada “cronomatografía” para intentar resolver qué fue lo que provocó la intoxicación de más de 100 estudiantes de una secundaria en Bochil, pero también en Tapachula, Chiapas.

Así lo afirmó Gady Zabicky Sirot, comisionado Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud Federal, quien estuvo en el municipio de Bochil y aseguró que se pone “en los zapatos de los padres de familia” por lo acontecido porque también es padre de familia.Pidió no caer en especulaciones hasta tener los “pelos de la mula en la mano” y precisar qué fue lo que realmente sucedió en un caso que, dijo, no se debe volver a repetir.

En busca de la verdad—Nos tenemos que adaptar a esta modalidad en el Sureste?—Definitivamente no. Esta modalidad, este evento, como lo hemos vivido, es algo novedoso, no habíamos estado frente a una situación similar; sin embargo, aquí está de por medio la salud, la integridad y la salud de los niños y niñas de Bochil, pero del estado en general y no hay cosa más importante para la Secretaría de Salud que el bienestar de estas personitas (sic).

Tan pronto nos dimos cuenta y nos percatamos de esta situación venimos con un encargo directo de la Presidencia, del Secretario de Salud, en primer lugar para seguir brindando la atención a los niños y las niñas, a los adolescentes, a sus padres.

El funcionario aseguró que viene junto a un equipo “en busca de la verdad porque es inaceptable que esto se vuelva a repetir en ningún lugar del país.

”Ofreció que se brindará “atención mental, primeros auxilios sicológicos a los compañeros y compañeras que estuvieron en la onerosa atención de estos niños y papás en una situación tan delicada y grave.”

“Acabamos de tener un diálogo informal con el Fiscal pues básicamente cómo podemos colaborar entre los dos sectores, entre salud y seguridad.”—¿La Fiscalía dice que no hay drogas, pero los padres dicen que sí?—Me parece que no hay que decir de qué color es la mula hasta que tengamos los pelos en la mano y todavía estamos ahorita qué sale en las periciales… hay distintos materiales físicos que tienen que ser procesados.

Si hay alguna sustancia de abuso, de alguna droga como se le dice coloquialmente, lo sabremos.Lo que se ha hecho hasta ahorita es perseguir o buscar un número limitado de drogas para lo que se necesita un reactivo; sin embargo, hay otro tipo de técnicas como la cronomatrografía, a donde nosotros podemos ingresar una sustancia en total en su forma original y el aparato nos desglosa esa sustancia. Pueden ser miles. Hasta ahorita hay muchas versiones, muchos rumores, a veces un poco encontradas y pensamos que la declaración oficial tiene que venir cuando tengamos todos los elementos.

—¿Cuánto tendrían respuesta los padres?—Los padres entendemos que están en una situación muy difícil. Yo personalmente soy padre y me pongo en los zapatos de papás y mamás que vieron a sus hijos en una situación médica delicada…