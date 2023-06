Monreal pide a ‘corcholatas’ frenar proselitismo anticipado

El senador Ricardo Monreal pidió a los aspirantes presidenciales de Morena, conocidos como “corcholatas”, respetar el llamado del Instituto Nacional Electoral (INE) para que detengan su promoción personal con miras a la candidatura presidencial de 2024.

Dijo que hay un exceso en las lonas, bardas y espectaculares a favor de algunos candidatos, lo cual, subrayó, se encuentra totalmente al margen de la ley, por lo que consideró oportuno el llamado del INE.

Sí, yo creo que el llamado del INE debe de ser respetado por todos los aspirantes; en este caso los cuatro de Morena.

Debe de ser totalmente observado para evitar que alguno de ellos sea sancionado con el no registro en su aspiración a la candidatura.

«Hay una clara desventaja, si ustedes cuentan las lonas, las bardas, los espectaculares, van a ver que hay un exceso de ellos; un gasto desmedido inexplicable, no sabemos si proviene de recursos públicos, no sabemos si proviene de recursos privados. Pero en cualquiera de los casos es totalmente al margen de la ley”, indicó Ricardo Monreal.

Ante quienes lo ubican como candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Monreal Ávila precisó que agotará su proyecto en la candidatura presidencial.»No, yo voy a agotar mi proyecto en la candidatura presidencial.

Agradezco los comentarios y las versiones que me vinculan o que me llevan al destino de la Ciudad de México”, indicó Monreal.

Por otra parte, ante los señalamientos del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que en la encuesta final para definir al candidato presidencial de Morena sólo quedarán él y Claudia Sheinbaum, Monreal llamó al canciller a actuar con humildad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado destacó que no se va a confrontar con Marcelo Ebrard, aunque advirtió que el canciller no puede descartar al resto de los aspirantes.

No, a Marcelo no me voy a confrontar con él. Lo único que le pediría es humildad. Qué bueno que esté muy arriba, pero hay que ser humildes y no darnos por muertos, porque podemos dar sorpresas.

Y yo lo respeto a él, siempre he tenido sólo respeto para él y nos debería de conceder el beneficio de la duda de que podemos alcanzarlos y de que no vamos a declinar por nadie”, dijo el coordinador de los senadores de Morena.

Por: Excélsior