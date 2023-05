Martha Delgado renuncia a subsecretaría de SRE; encabezará proyecto de Ebrard rumbo a 2024

Martha Delgado renunció al cargo de subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard nombró a Eduardo Jaramillo, exdirector general de Naciones Unidas, como encargado de despacho.

La funcionaria informó de su salida de la SRE en su cuenta de Twitter, donde compartió la carta con la que presentó su renuncia al canciller Marcelo Ebrard y a Andrés Manuel López Obrador.

“El día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la @SRE_mx Agradezco al Presidente @lopezobrador_y a @m_ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país”, escribió.

El secretario de Relaciones Exteriores también empleó su cuenta de Twitter para agradecer a Martha Delgado por su trabajo en el cargo y por encabezar la compra de vacunas contra covid.

“Mi profundo agradecimiento por tu trabajo impecable y eficaz que garantizó vacunas para México en 2020-21”, escribió Ebrard.

«Reconozco el gran valor de la decisión que has tomado para dedicarte al 100% a la propuesta que encabezo con miras al 2024. Abrazo!!

«Martha Delgado encabezará proyecto de Ebrard La renuncia de Martha Delgado obedece a que participará activamente en la promoción de las aspiraciones de Marcelo Ebrard a la candidatura presidencial que se decidirá a través de una encuesta durante el mes de noviembre de este año.

“Hoy tuve una reunión con los mandos de la Secretaría en la que les informe que había aceptado la renuncia de Martha Delgado en función de que ella conversó conmigo y me dijo ‘yo quiero irme a la promoción abierta y 100 por ciento de tus aspiraciones y ya no estar en la secretaría’, es una funcionaria que hizo un gran papel en la secretaria y me pareció una decisión muy válida y muy respetable y le dije adelante.

“Entonces, partir de hoy está a full, a 100 por ciento dedicada a esa tarea que es su convicción y seguramente otras compañeras y compañeros lo seguirán en los próximos días”.

Entrevistado en la cancillería, Marcelo Ebrard volvió a urgir a la dirigencia de Morena para que convoque a los equipos de los aspirantes a la candidatura y juntos definan los tiempos del proceso interno que incluya el número de encuestas y de debates así como las fechas para separarse del cargo.

“Yo no pienso que debamos de llegar a los funcionarios, quienes estamos en el servicio público en nuestros cargos a la encuesta, en mi forma de pensar le correspondería a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones, no vamos a estar tampoco a expensas a ver cuando deciden hacer las cosas.

“A mí no me han dado ni siquiera respuesta, lo que me parece increíble desde diciembre, enero febrero, marzo, abril y mayo”.

Reveló que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a los aspirantes a la candidatura de Morena fue de mantener la unidad y que cada quien asuma la responsabilidad sobre su activismo.

“Estuvimos todos los involucrados, de manera que como lo entendemos es que entramos a una etapa distinta en esta contienda y cada quien va a tomar sus decisiones”Informó que en los siguientes días buscará a Mario Delgado y a Citlalli Hernández para preguntarles si “piensan responder o les es muy difícil”.

De no atender la petición, anticipó Ebrard, el tomará sus propios tiempos, tomando en cuenta que el proceso de encuestas deberá arrancar hacia el mes de julio a noviembre, para separarse del cargo, mientras tanto se mantendrá al frente del SRE cumpliendo sus actividades en el cargo.

Por: Excélsior