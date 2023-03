Levantan contingencia ambiental en Valle de México; capitalinos libran doble Hoy No Circula

Luego de más de 48 horas de contingencia ambiental en el Valle de México, la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que esta medida se suspende a partir de las 18:00 de este lunes 27 de marzo.“Lo anterior, debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia. Información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, señala que el sistema de alta presión que se ubica sobre el centro del país perdió intensidad en forma gradual durante el día, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento, junto con entrada de humedad desde el Pacífico hacia el Valle de México”, informó.La CAMe explicó que “el sistema de alta presión que se ubica sobre el centro del país perdió intensidad en forma gradual durante el día, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento, junto con entrada de humedad desde el Pacífico hacia el Valle de México”.“Lo anterior, dio lugar a que la concentración máxima de ozono alcanzada a las 18:00 horas, fuera de 105 ppb, en la estación CCA-UNAM, en la Alcaldía Coyoacán, lo que permite de acuerdo con el Programa, la suspensión de la contingencia”.Se espera que este martes mejoren las condiciones atmosféricas y permitan la dispersión de contaminantes para evitar una nueva contingencia ambiental.El programa Hoy No Circula para el martes 28 de marzo de 2023 aplica para los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula el martes 28 de marzo de 2023 son los que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos, además los de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.Mientras que los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2 no podrán circular de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Por: Excélsior