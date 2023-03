Gran Jurado vota para imputar al expresidente de EU, Donald Trump, por sobornos

El Gran Jurado de Manhattan votó por imputar al expresidente Donald Trump tras haber sobornado por 130 mil dólares a la estrella porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la campaña electoral del exmandatario en 2016.

El ex abogado del magnate, Michael Cohen, ha dicho que hizo los pagos bajo la dirección de Trump para comprar su silencio sobre la relación extramatrimonial de Trump, de acuerdo con CNN.

El expresidente respondió en su cuenta de Truth Social sobre la imputación en su contra por un Gran Jurado de la Fiscalía de Manhattan, afirmando que es una «persecución política» y una «cacería de brujas», asegurando que es «un ataque a nuestro país».

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha estado investigando al expresidente en relación con su presunto papel en un plan de pago secreto y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels que data de las elecciones presidenciales de 2016.

El abogado de Donald Trump dijo que ya ha sido informado sobre la acusación formal en la Fiscalía de Manhattan.De acuerdo con el diario The New York Times, no está claro con precisión cuándo se tomó la votación del gran jurado acusando penalmente al expresidente, pero se darán a conocer en próximos días.

Los fiscales entraron a la oficina del secretario en el Palacio de Justicia Penal de Manhattan, donde se presentó la documentación para una acusación solo minutos antes de que la oficina cerrara por el día.

Durante semanas, el ambiente fuera de la oficina del fiscal de distrito se había parecido a un circo.

Pero el fervor se había enfriado en los últimos días, y los alrededores de la oficina estaban más vacíos el jueves de lo que habían estado en semanas.

Un gran jurado convocado en enero por el fiscal del caso Avril Bragg comenzó a escuchar evidencia sobre el papel de Trump en el pago a Daniels.

Trump había llamado a sus seguidores a manifestarse en contra de su posible detención.

El republicano de 76 años podría convertirse en el primer exmandatario en sentarse en el banquillo de la justicia, un hecho que puede hacer añicos su intento de regresar a la presidencia de Estados Unidos en 2024.

El exmadatario también enfrenta dos investigaciones penales por parte de un abogado especial designado por el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, y una por parte de un fiscal local en Georgia.

Algunos republicanos destacados antes de la acusación acusaron a Bragg de enjuiciamiento selectivo con motivaciones políticas.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, lo calificó como un «abuso de poder escandaloso por parte de un fiscal de distrito radical» y anunció una investigación del Congreso sobre si se estaban utilizando fondos federales para apoyar la investigación de Bragg y «subvertir nuestra democracia».

Con información de AFP y Reuters