Ensalada de Grillos: Sus Bocas

Tremendo ridículo hizo el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien a pesar de los miles de spots en los que aparece no convence a nadie. Ahora resulta que Genaro García Luna no era panista, como si eso eximiera al blanquizal de las “regadas” que cometieron los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes, como hemos venido diciendo, mejor deberían estar “calladitas sus bocas”.

Está bien que el dirigente nacional del PAN quiera ganar adeptos y conformar una gran coalición opositora, pero decir tonterías no le ayuda mucho.Claro que el panismo tiene mucha responsabilidad en los errores que cometieron Fox y Calderón.

Claro que ambos mandatarios sabían quién era Genaro García Luna, pero no actuaron porque les convenía o porque les tembló la mano o por el miedo a este personaje quien seguramente tenía “amarres” que los superaban.

Por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos también sabía y se hizo ojo de hormiga, hasta que le convino y entonces decidió que debía detenerle.Claro, como ya lo dijimos en la anterior entrega, que este gobierno, el de la 4T, no puede festejar la caída de un alto exfuncionario porque quien lo detuvo fue otro país.

Hasta ahora, más bien habrá que reflexionar sobre lo penetrado que están las instituciones con los dineros que emanan de la delincuencia organizada. Y cuando decimos las instituciones, consideramos que todas corren ese riesgo de estar siendo infiltradas…

Mano dura o mano blanda

Cuando escribo esta columna las portadas de la prensa mexicana y los medios de comunicación dan vuelo a la manifestación en favor del INE programada para este domingo a las 11 horas en casi un centenar de ciudades.

Llueven los insultos entre quienes están a favor de la marcha y entre los que están del lado de la ofensiva diaria que el propio mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado.

Unos consideran que la reforma electoral, reducida a un “Plan B”, atenta contra el trabajo que el organismo viene realizando y que está en juego la democracia.

Otros, los “amlistas”, opinan que no se quiere desaparecer al INE, pero sí acotar su poder y reducir sus gastos.

En medio de esta maraña de críticas entre uno y otro bando, algunas de las cuales, rayan en lo grotesco, las portadas de la prensa mexicana dan cabida a “escalofriantes” imágenes que llegan desde El Salvador.

En las fotografías que publican diarios como El Universal, Reforma, Milenio y La Jornada, se puede ver a unos 2 mil pandilleros en ropa interior, encadenados y pelones.

Es la forma en que el gobierno de Nayib Bukele, un empresario que, siguiendo el ejemplo de otros mandatarios de la región, pretende perpetuarse en el poder porque, como el nombre de su país, siente que es el salvador de esta nación, por décadas, expulsora de migrantes.

Las fotos dan de qué hablar, para bien y para mal. Polarizan, como la manifestación de este domingo en México.

Por un lado, están los que piensan que actuar con mano firme es la única forma de contener el fenómeno de las pandillas que no ha respetado fronteras.

Por el otro, están quienes consideran que esa forma de actuar es la de un dictador y se parece mucho al proceder nazi en los llamados campos de concentración…

La pareja y las redes

La ruptura de Andrea Legarreta y el cantante Erick Rubin acaparan gran parte de la conversación en las redes sociales, tan polarizadas como los dos Méxicos en los que vivimos: el de 55 millones de pobres y el de una minoría que, como Ricardo Salinas Pliego, puede darse el lujo de retar a su equipo de futbol a una apuesta con 30 mil dólares.“Neta se puede ser tan estúpido como para dejar algo así”, suelta un tuitero que se hace llamar @TlacaelelRey, acompañando su publicación con una imagen de la bella conductora de Hoy, un viejísimo programa de tv abierta que transmite Televisa.

Como si la vida fuera solamente la belleza física y como si supiéramos realmente qué pasó entre la pareja de famosos que, eso sí, de hambre no se van a morir con su separación.

Ahora bien, eso sí, en tiempos de redes sociales, el que no cae resbala y no queda más que aguantarle la boca a los internautas…Aderezos-Este sábado, familiares y amigos del pequeño Damián, fallecido el siete de febrero en el interior de una guardería en Tuxtla Gutiérrez volvieron a marchar en demanda de justicia.

Temen que el caso quede en el olvido y algo así, no, no se puede olvidar…-El director de la Secundaria López Mateos, de gran tradición en Tuxtla Gutiérrez, tuvo que salir a desmentir la presunta muerte violenta de un estudiante. Dijo que sí falleció, pero por otras causas, no por un “levantón”…-

Estuvo en Chiapas la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien reiteró que sí suspira por ser candidata presidencial. Todo estuvo bien hasta que se hizo a acompañar del impresentable de Noé Castañón Jr…