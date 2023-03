Ensalada de Grillos: ¿ Confundidos?

Ciro Castillo

El partido Movimiento Ciudadano ha anunciado que no participará en las contiendas electorales del Estado de México y Coahuila.

Echará toda la carne al asador, pero hasta 2024.De inmediato surgen varias preguntas: ¿A quién favorece la decisión del Movimiento Naranja, cuyo amo y señor es Dante Delgado, un viejo lobo de mar de la política mexicana? ¿Es, como dice Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, un acto que beneficia a Morena y son los “emecistas” unos cobardes? ¿O es, cómo dicen los “morenos”, una decisión que beneficiará a la coalición opositora?La realidad, cuentan los expertos, es que, en Coahuila el Movimiento Naranja no tenía ninguna posibilidad de competir e inclinar la balanza.No sucede lo mismo en el Estado de México, donde el senador Juan Zepeda, quien aspiraba a competir por la gubernatura, en la elección anterior obtuvo el 17.8 por ciento de la votación, justo cuando Alfredo del Mazo, hoy gobernador, resultó ganador.

“No vamos a ser comparsa ni parte de una farsa. Este paso lateral nos va significar a nosotros como un partido totalmente distinto”, expresó el suspirante, al declinar su participación.La expresión, por supuesto, coincide con lo declarado por Dante Delgado (surgido de las filas del PRI) en el sentido de que Morena y la Alianza Va por México ya pactaron: el Estado de México sería para la maestra Delfina Gómez y Coahuila para la coalición.

“No es ningún secreto: los partidos en el poder se pusieron de acuerdo para que todo siga igual. Durante la campaña vamos a ver operadores que llevan toda la vida en el PRI, trabajando en Morena, moviendo todas sus estructuras…”, afirmó Dante.

Una última pregunta: ¿Será que Movimiento Ciudadano siente que tiene alguna posibilidad de dar la sorpresa en 2024, por ejemplo, con Luis Donaldo Colosio Riojas, quien sigue apareciendo bastante posicionado en las distintas encuestas? Aunque, claro, habría que considerar que el ahora alcalde de Monterrey ha dicho: esta que viene no es la mía.

Confundidos…¿Manita de puerco?Es bien sabido que Estados Unidos se ha inventado excusas para tomar parte en conflictos internacionales. Pasó, por ejemplo, cuando fueron en busca de Bin Laden y nunca demostraron que realmente fuera el terrorista que dijeron que era, responsable de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

El viernes, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como en muchos otros lugares de México, sujetos armados levantaron al menos a cuatro personas “afroamericanas” y mataron a una mujer que estuvo en el lugar incorrecto poco antes de las 11 horas.

Presuntamente fue una “confusión”.Aunque hay otras versiones que indican que hubo un enfrentamiento entre dos grupos criminales de la zona y que, en medio, quedaron ciudadanos norteamericanos, todo apunta a que los “malosos” se los llevaron conscientes de lo que hacían.

Las cuatro personas habrían llegado a Nuevo Laredo para hacerse una cirugía plástica y ahorrarse unos billetes verdes, pero les tocó la de Dios es padre.

El asunto es que este hecho provocó que el lunes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegara más apresurado de lo común a Palacio Nacional para meter presión por el caso.Cosa que no sucede muy seguido en la Unión Americana con respecto a las noticias en México, el tema fue “primera plana” de muchos medios.

Este caso, más los dichos de senadores republicanos para que los grupos del narcotráfico sean declarados terroristas, hacen suponer que, el gobierno “yanqui” se frota los bigotes para meterse en territorio mexicano.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cual debe ser, salió a decir que somos un país soberano y que no se permitirá la intervención de fuerzas gringas pero… usted qué cree, este martes los localizaron en una casa de seguridad de Tamaulipas, aunque dos estaban muertos y dos más vivos.¿Nos vendría bien una ayudadita del poderoso vecino del Norte para al menos ganarle una que otra batalla a los malosos? Y que no nos digan que en este caso como en otros (la captura de Joaquín Guzmán, por ejemplo) no hubo participación del país vecino del Norte…Aderezo

Pocas veces nos detenemos a pensar en qué es lo mejor para la mayoría de los ciudadanos y nos enfrascamos en discusiones estériles que no ayudan en nada a una mejor vida colectiva.

Es precisamente eso lo que está pasando en con el Circuito Interior, cuya construcción traerá una serie de beneficios colectivos para todos los ciudadanos que quieren llegar más rápido y con seguridad a sus trabajos o sus destinos.

Habrá un evidente ahorro en gasolina porque los traslados se acortan, pero sobre todo el engorroso tránsito pesado en horas pico.

La pregunta es ¿por qué unos cuántos quieren imponer su visión a los demás sin pensar en beneficios generales, como el empleo y la movilidad… ? Síguenos

